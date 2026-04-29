ΑΑΔΕ: Άγγιξαν τα 2 δισ. ευρώ οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του 2026

Στα 114,537 δις. ευρώ τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Στα 3,68 εκατ. οι οφειλέτες.

Στα 1,978 δισ. ευρώ έφτασαν οι απλήρωτοι φόροι το πρώτο δίμηνο του έτους. Συνολικά τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, ανήλθαν σε 2,136 δισ. ευρώ με τον αριθμό των οφειλετών έχει διαμορφωθεί σε 3.681752 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

- Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται στο ποσό των 114,537 δισ. ευρώ. Από το χρέος αυτό τα 35,095 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 79,442 δις. ευρώ.

- Με χρέη στην εφορία εμφανίζονται 3.681.752 φορολογούμενοι. Στο προθάλαμο των κατασχέσεων βρίσκονται 2.332.133 ενώ έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις) σε 1.675.961.

- Για το δίμηνο , οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 359 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 έφτασαν τα 336 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 6,85%).