Ψηφιακό «μάτι» σε όλα τα επιδόματα: Έρχεται το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

«Πιάνει δουλειά» Ειδική Ομάδα Εργασίας για την επιτάχυνση του έργου. Δημιουργείται φάκελος επιδομάτων για κάθε ΑΦΜ.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλα τα επιδόματα και οι δικαιούχοι τους. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιταχύνει τις διαδικασίες για τη λειτουργία του Μητρώου συστήνοντας Ειδική Ομάδα Εργασίας η οποία αναλαμβάνει να «τρέξει» το έργο.

Με τη ενιαία βάση δεδομένων όπου θα καταγράφονται τα επιδόματα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας κ.ά. και το ψηφιακό προφίλ παροχών του κάθε δικαιούχου οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να διενεργούν εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων και να εντοπίζουν περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν επιδόματα αν και δεν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ή λαμβάνουν παράνομα παροχές από διαφορετικούς φορείς.

Η Ομάδα Εργασίας

Η Ειδική Ομάδας Εργασίας, επικεφαλής της οποίας τέθηκε η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Παυλίνα Καρασιώτου αναλαμβάνει: