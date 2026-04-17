Ποια μέτρα στήριξης φέρνει το υπερπλεόνασμα του 2025 - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Ποια μέτρα στήριξης φέρνει το υπερπλεόνασμα του 2025 - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι
Το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει στις διαπραγματεύσεις Αθήνας - Βρυξελλών θα καθορίσει το μείγμα των νέων παρεμβάσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παράθυρο για ένα νέο κύκλο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανοίγει στην κυβέρνηση το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 το οποίο εκτιμάται ότι έχει κινηθεί πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού αγγίζοντας το 5% του ΑΕΠ όπως αποκάλυψε το insider.gr.

Tην Τετάρτη 22 Απριλίου, με την ανακοίνωση από την Eurostat των στοιχείων για το ακριβές ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος του προϋπολογισμού του 2025 ξεκινά και επίσημα η διαπραγμάτευση μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών για το ποσό που θα μπορεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση για παρεμβάσεις με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκη να ξεκαθαρίζει ότι κάθε παρέμβαση θα κινηθεί εντός των ορίων που θέτουν οι Βρυξέλλες.

Το βασικό ζητούμενο είναι η ποιότητα του πλεονάσματος. Εάν η αύξηση των εσόδων αποδειχθεί ότι έχει μόνιμα και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, τότε η Αθήνα αποκτά ισχυρότερο επιχείρημα για διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου. Σε διαφορετική περίπτωση, τα περιθώρια θα είναι σαφώς πιο περιορισμένα.

Μετά το «κλείδωμα» του ύψους του διαθέσιμου ποσού, το οικονομικό επιτελείο θα προχωρήσει στην κατανομή των πόρων, δηλαδή, ποιο κομμάτι θα χρησιμοποιηθεί για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή ακρίβεια, ποιο θα κρατηθεί ως «εφεδρεία» λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ποιο θα κατευθυνθεί στο πακέτο με τις φοροελαφρύνσεις και τις εισοδηματικές ενισχύσεις με χρονικό ορίζοντα τη ΔΕΘ.

Μέτρα στήριξης

Προτεραιότητα θα δοθεί στις παρεμβάσεις-ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα και την ενέργεια και στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται στο τραπέζι:

  1. Η παράταση κατά επιπλέον έναν μήνα της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης - Σύμφωνα με πληροφορίες, στο οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται να συζητούν για μεγαλύτερη επιδότηση προκειμένου να πέσει κάτω από 2 ευρώ η τιμή.
  2. Fuel Pass - Η επιδότηση αγοράς καυσίμων 25-60 ευρώ τον μήνα σε ΙΒΑΝ ή προπληρωμένη κάρτα καλύπτει το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Αν όμως η τιμή της βενζίνης παραμείνει κοντά στα 2,1-2,2 ευρώ το λίτρο, τότε αναμένεται νέα επιδότηση για ένα ακόμα δίμηνο.
  3. Market Pass - Με τον πληθωρισμό να έχει κάνει άλμα στο 3,9% τον Μάρτιο εξετάζεται νέα επιδότηση αγοράς τροφίμων με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
  4. Επιδότηση λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου (Power Pass) - Σε περίπτωση που ξεφύγουν οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο.
  5. Συνέχιση της έκτακτης επιβολής πλαφόν και ελέγχων στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

CNN: Χάθηκε αμερικανικό drone αξίας 240 εκατ. ευρώ στον Περσικό Κόλπο - Υπάρχουν μόνο 20

Μπορεί και πάνω από 5% - Ακραία αβεβαιότητα - Προώθηση εξαγορών και συγχωνεύσεων

Οι δουλειές με τα υψηλότερα εισοδήματα στην Ελλάδα

