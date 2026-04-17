Το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει στις διαπραγματεύσεις Αθήνας - Βρυξελλών θα καθορίσει το μείγμα των νέων παρεμβάσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παράθυρο για ένα νέο κύκλο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανοίγει στην κυβέρνηση το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 το οποίο εκτιμάται ότι έχει κινηθεί πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού αγγίζοντας το 5% του ΑΕΠ όπως αποκάλυψε το insider.gr.

Tην Τετάρτη 22 Απριλίου, με την ανακοίνωση από την Eurostat των στοιχείων για το ακριβές ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος του προϋπολογισμού του 2025 ξεκινά και επίσημα η διαπραγμάτευση μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών για το ποσό που θα μπορεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση για παρεμβάσεις με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκη να ξεκαθαρίζει ότι κάθε παρέμβαση θα κινηθεί εντός των ορίων που θέτουν οι Βρυξέλλες.

Το βασικό ζητούμενο είναι η ποιότητα του πλεονάσματος. Εάν η αύξηση των εσόδων αποδειχθεί ότι έχει μόνιμα και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, τότε η Αθήνα αποκτά ισχυρότερο επιχείρημα για διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου. Σε διαφορετική περίπτωση, τα περιθώρια θα είναι σαφώς πιο περιορισμένα.

Μετά το «κλείδωμα» του ύψους του διαθέσιμου ποσού, το οικονομικό επιτελείο θα προχωρήσει στην κατανομή των πόρων, δηλαδή, ποιο κομμάτι θα χρησιμοποιηθεί για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή ακρίβεια, ποιο θα κρατηθεί ως «εφεδρεία» λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ποιο θα κατευθυνθεί στο πακέτο με τις φοροελαφρύνσεις και τις εισοδηματικές ενισχύσεις με χρονικό ορίζοντα τη ΔΕΘ.

Μέτρα στήριξης

Προτεραιότητα θα δοθεί στις παρεμβάσεις-ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα και την ενέργεια και στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται στο τραπέζι: