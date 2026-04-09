Tax & Labour | Ασφαλιστικά

Καταβολή αναδρομικών σε συνταξιούχους - Στα 2.855.659,07 ευρώ το συνολικό ποσό πληρωμής

Newsroom
Καταβολή αναδρομικών σε συνταξιούχους - Στα 2.855.659,07 ευρώ το συνολικό ποσό πληρωμής
Συνταξιούχοι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η συνολική δαπάνη της πληρωμής ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ.

Πραγματοποιείται σήμερα, 9 Απριλίου 2026, η καταβολή αναδρομικών ποσών που αφορούν στην προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης, μετά τη συνταξιοδότηση, σε 1.068 συνταξιούχους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η συνολική δαπάνη της πληρωμής ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ.

Τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι συνεχίζει με συνέπεια τις ενέργειες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, με στόχο την ταχύτερη και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δεν έχουν λεφτά για ενεργειακές ανακαινίσεις οι Έλληνες – Το κόστος «μπλοκάρει» την εξοικονόμηση

Fuel Pass: «Φρένο - γκάζι» στις αιτήσεις με νέα προβλήματα

Το ξέσπασμα - Τα μηνύματα του ΔΝΤ - Στους ισχυρούς η Ιντερκάτ

Αναδρομικά συνταξιούχων
Συνταξιούχοι
ΕΦΚΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider