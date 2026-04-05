Το 61% της αύξησης του κατώτατου μισθού μεταφράζεται σε καθαρό όφελος για τον εργαζόμενο, ενώ το υπόλοιπο 39% απορροφάται από το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα.

Φόροι και εισφορές «ροκανίζουν» τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα να φτάνει στην «τσέπη» του εργαζόμενου μόλις το 61% του ονομαστικού ποσού που δίνεται κάθε χρόνο.

Στην περίπτωση εργαζομένου άνω των 30 ετών χωρίς τέκνα, από την ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ ο εργαζόμενος λαμβάνει τελικά 29,73 ευρώ καθαρά, ενώ το συνολικό κόστος για τον εργοδότη αυξάνεται κατά 48,72 ευρώ. Από αυτή τη συνολική πρόσθετη δαπάνη, τα 18,99 ευρώ κατευθύνονται στο κράτος μέσω ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Όπως επισημαίνεται στο νέο Policy brief του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, «περίπου το 61% της επιπλέον επιβάρυνσης μεταφράζεται σε καθαρό όφελος για τον εργαζόμενο, ενώ το υπόλοιπο 39% απορροφάται από το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει ότι η αποτελεσματικότητα μιας αύξησης του κατώτατου μισθού δεν εξαρτάται μόνο από το ονομαστικό της ύψος, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο το κράτος επιδρά στη μετάφρασή της σε πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα».

Από την 1η Απριλίου 2026, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε από τα 880 στα 920 ευρώ μεικτά, δηλαδή κατά 4,55%. Η αύξηση αυτή επηρεάζει άμεσα περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ συμπαρασύρει και το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, αλλά και τις αποδοχές στο Δημόσιο. Σε σωρευτικούς όρους, η αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 ανέρχεται πλέον σε 41,54%, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή ανοδική του πορεία τα τελευταία έτη.

Σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, η νέα αναπροσαρμογή αποτελεί μέτρο ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των χαμηλόμισθων εργαζομένων και κατ’ επέκταση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Υπό αυτή την έννοια, η αύξηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης των εισοδημάτων και στη διατήρηση της αντοχής της οικονομίας και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, το τελικό οικονομικό της αποτύπωμα παραμένει ανοιχτό σε διαφορετικές ερμηνείες:

η αύξηση μπορεί να περιορίσει μέρος των πιέσεων που δέχονται τα χαμηλά εισοδήματα και να στηρίξει τη μισθολογική σύγκλιση προς τα πάνω

προς τα πάνω αυξάνει το μισθολογικό και δημοσιονομικό κόστος καθώς μόνο για το Δημόσιο η σχετική επιβάρυνση για το 2026 εκτιμάται στα 358 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την ονομαστική αύξηση των αποδοχών, αλλά και από την πορεία του πληθωρισμού, του ενεργειακού κόστους και της παραγωγικότητας. Αβέβαιη παραμένει, ακόμη, η επίδραση που θα έχει αυτή η μεταβολή στο κόστος παραγωγής και στο γενικό επίπεδο τιμών. Εάν η αύξηση του κατώτατου μισθού ενισχύσει τις πληθωριστικές τάσεις, τότε είναι πολύ πιθανό να επιδεινώσει το πρόβλημα που επιδιώκει να λύσει, σύμφωνα με το ΚΕΦΙΜ.

«Παραμένει θέμα διαφωνίας το κατά πόσο αυτές οι αυξήσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Ορισμένοι τις υποστηρίζουν ως μέσο αντιμετώπισης της ακαμψίας των μισθών και αύξησης του εισοδήματος των χαμηλόμισθων νοικοκυριών που πλήττονται από τις πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν επικριτές που θεωρούν ότι οι αυξήσεις δεν συμβαδίζουν με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας και ανεβάζουν το μισθολογικό κόστος το οποίο αποτελεί άλλο ένα εμπόδιο στην ανταγωνιστικό της ελληνικής οικονομίας» επισημαίνει το Κέντρο.

Αναλογία κατώτατου προς μέσο μισθό

H σχέση του κατώτατου μισθού με το μέσο εισόδημα είναι αρκετά χρήσιμη για να συγκριθούν τα βιοτικά επίπεδα εργαζομένων στον μέσο και τον κατώτατο μισθό και τον βαθμό απόκλισής τους.

Με βάση τα δεδομένα της Eurostat, ήδη πριν από την αύξηση που ανακοινώθηκε στις 26 Μαρτίου 2026, η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη αναλογία κατώτατου προς μέσο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στο 63%), ενώ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ο κατώτατος μισθός της είναι ο 13ος υψηλότερος στην ΕΕ. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει ότι η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα δεν αφορά μόνο το ύψος του, αλλά και τη σχέση του με τη συνολική διάρθρωση των αμοιβών στην οικονομία.