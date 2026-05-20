Εφορία: Μαζικές κλήσεις και emails σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Επιχείρηση άμεσης πίεσης για τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη. Οι προειδοποιήσεις για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Με τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί φέτος νέο κύκλο πίεσης προς φορολογούμενους και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή φορολογικές εκκρεμότητες.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες και εκατοντάδες χιλιάδες emails, με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την ανάσχεση της νέας γενιάς χρεών προς το Δημόσιο.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται όσοι δημιούργησαν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι οι συγκεκριμένοι οφειλέτες έχουν περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσουν σε εξόφληση ή ρύθμιση, εφόσον δεχθούν έγκαιρη ειδοποίηση πριν διογκωθεί το χρέος τους.

Ποιους θα καλέσει η ΑΑΔΕ

Οι παρεμβάσεις της ΑΑΔΕ δεν περιορίζονται μόνο στους νέους οφειλέτες. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και φορολογούμενοι με παλαιότερες εκκρεμότητες, απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων αλλά και όσοι έχουν ανοιχτούς φορολογικούς λογαριασμούς.

Ειδικότερα, ειδοποιήσεις θα αποσταλούν σε:

Φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη που παραμένουν απλήρωτα

Οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν ενεργές ρυθμίσεις

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

Εργοδότες που δεν κατέθεσαν δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Ιδιοκτήτες ακινήτων και υπόχρεους με λοιπές φορολογικές παραβάσεις

Φορολογούμενους με μικρές αλλά «ξεχασμένες» οφειλές που παραμένουν ανενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, όσοι αγνοήσουν τις ειδοποιήσεις κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών έως πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και φορολογικούς ελέγχους.

Οι στόχοι της ΑΑΔΕ

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει:

Συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές Είσπραξη τουλάχιστον του 45% των νέων αυτών χρεών Αύξηση της υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων τόσο στον φόρο εισοδήματος νομικών όσο και φυσικών προσώπων.

Εκρηκτική αύξηση του αριθμού των οφειλετών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έφθασαν τα 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 2,8 δισ. ευρώ αφορούν απλήρωτους φόρους. Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31%, φτάνοντας τα 4,79 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα. Περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατ. οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις και άλλα μέτρα.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχεται πλέον σε 114,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 35,2 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό εισπράξιμο ληξιπρόθεσμο χρέος να διαμορφώνεται στα 79,2 δισ. ευρώ.