Στη Λακωνία την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 21 Μαΐου θα μεταβεί στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

Συγκεκριμένα στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στη Σπάρτη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ.

Στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μυστρά και των Μουσειακών Εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών.