Πετρέλαιο: «Βουτιά» 5% στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ - «Έχασε» τα 100 δολάρια το WTI

Κάτω από τα 100 δολάρια υποχώρησαν οι τιμές του αργού πετρελαίου των ΗΠΑ την Τετάρτη, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στα τελευταία στάδια, απειλώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο κύμα επιθέσεων εφόσον δεν καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό τους πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate υποχώρησαν περισσότερο από 5% κλείνοντας στα 98,26 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent έχασαν επίσης περισσότερο από 5% κλείνοντας στα 105,02 δολάρια ανά βαρέλι.

«Είμαστε στο τελικό στάδιο με το Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Είτε θα έχουμε μία συμφωνία είτε θα κάνουμε κάποια άσχημα πράγματα, αλλά ελπίζω ότι αυτό δε θα συμβεί», ανέφερε σε δημοσιογράφους την Τετάρτη o Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και αμέσως μετά δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν το Ιράν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κάνει αισιόδοξες δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου, ωστόσο πολύ γρήγορα κλιμακώθηκαν ξανά οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και εβδομάδες, καθώς η Τεχεράνη αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσινγκτον αποκλείει τα ιρανικά λιμάνια.

Η Citibank προειδοποίησε την Τρίτη ότι η αγορά υποτιμά τον κίνδυνο μιας μακράς διακοπής του εφοδιασμού. Αναμένει ότι το Brent θα διαπραγματευτεί έως και 120 δολάρια ανά βαρέλι στο εγγύς μέλλον.

«Κατά την άποψή μας, φαίνεται όλο και πιο πιθανό το ιρανικό καθεστώς να διαταράξει τις ροές πετρελαίου στο Ορμούζ για κάποιο χρονικό διάστημα», δήλωσαν οι αναλυτές της Citi.

Οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα 200 δολάρια ανά βαρέλι στο χειρότερο σενάριο, όπου το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε από την Wood Mackenzie την Τετάρτη.

Ωστόσο, οι τιμές θα μειωθούν απότομα εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία που θα ανοίξει το Ορμούζ μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Wood Mackenzie. Οι τιμές spot του Brent θα μειωθούν σε περίπου 80 δολάρια ανά βαρέλι μέχρι το τέλος του 2026 σε αυτό το σενάριο, ανέφερε η συμβουλευτική εταιρεία.