Μπέζος για «φούσκα» τεχνητής νοημοσύνης: «Δεν πρέπει να ανησυχείτε»

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, απέκρουσε τις ανησυχίες για μια επικείμενη «φούσκα» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δηλώνοντας στο CNBC ότι οι τεράστιες επενδύσεις θα συμβάλουν τελικά στην προώθηση της τεχνολογίας μακροπρόθεσμα.

«Ακόμα κι αν τελικά αποδειχθεί ότι πρόκειται για φούσκα, δεν πρέπει να ανησυχείτε, γιατί αυτή η φούσκα τροφοδοτεί τις επενδύσεις και πολλές από αυτές θα αποδειχθούν εξαιρετικά επωφελείς», δήλωσε ο Μπέζος στο CNBC.

Οι αποτιμήσεις ρεκόρ και οι συναλλαγές, που οφείλονται στις τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν τροφοδοτήσει την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, οδηγώντας ορισμένους να αναρωτιούνται αν πρόκειται για τα προάγγελα μιας φούσκας που τελικά θα σκάσει. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες κολοσσοί όπως η Amazon, η Microsoft και η Google συνεχίζουν να επενδύουν δισεκατομμύρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με τις δαπάνες να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, προειδοποίησε επίσης ότι οι επενδυτές ενδέχεται να είναι «υπερβολικά ενθουσιασμένοι με την τεχνητή νοημοσύνη». Η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT, το chatbot της οποίας πυροδότησε την έκρηξη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, έχει δει την αξία της να εκτοξεύεται σε πάνω από 850 δισ. δολ. και έχει διαθέσει δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Ο Μπέζος παραδέχτηκε ότι ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει ως αποτέλεσμα «κάθε πείραμα να λαμβάνει χρηματοδότηση», συμπεριλαμβανομένων και ιδεών που ενδεχομένως να είναι κακές.

«Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές αυτή τη στιγμή δεν έχουν μάθει ακόμα να ξεχωρίζουν τις καλές ιδέες από τις κακές, και αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί οι καλές ιδέες θα καλύψουν το κόστος όλων των αποτυχημένων», δήλωσε ο Μπέζος. «Έτσι, από την άποψη του πολιτισμού και της κοινωνίας, αυτού του είδους οι βιομηχανικοί κύκλοι μπορούν στην πραγματικότητα να είναι πολύ ευεργετικοί, καθώς προωθούν την τεχνολογία προς τα εμπρός» πρόσθεσε.

Data Centers

Ακόμη, ανέφερε ότι η μεταφορά κέντρων δεδομένων στο διάστημα αποτελεί ένα «πολύ ρεαλιστικό» ενδεχόμενο, αλλά η υλοποίησή της ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, καθώς ο ενθουσιασμός για τον κλάδο αυξάνεται ενόψει της επικείμενης εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο.

«Ορισμένα από τα χρονοδιαγράμματα που ακούμε είναι πολύ σύντομα. Ο κόσμος μιλάει για δύο ή τρία χρόνια. Αυτό είναι μάλλον λίγο φιλόδοξο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι διαστημικές εταιρείες συναγωνίζονται για να κάνουν πραγματικότητα τα τροχιακά κέντρα δεδομένων σε τροχιά, ωστόσο η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τεράστιους ενεργειακούς πόρους. Οι υποστηρικτές της ιδέας υποστηρίζουν ότι τα τροχιακά κέντρα δεδομένων προσφέρουν απεριόριστη πρόσβαση σε ηλιακή ενέργεια και επιλύουν το πρόβλημα της εξεύρεσης γης για την κατασκευή αυτών των εκτεταμένων εγκαταστάσεων.

Οι επιχειρήσεις ποντάρουν δυναμικά στην προοπτική των διαστημικών data centers. Τον Φεβρουάριο, ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι η κατασκευή «orbital data centers» στο διάστημα ήταν ένας από τους κύριους λόγους για τη συγχώνευση της SpaceX με τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του, την xAI.

Οι δηλώσεις του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία έρχονται πριν από την υποβολή της αίτησης για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX, η οποία αναμένεται να γίνει ήδη από αυτή την εβδομάδα. Οι μετοχές εταιρειών του διαστημικού τομέα έχουν σημειώσει άνοδο εν όψει της IPO, με την ελπίδα ότι τόσο αυτή όσο και τα σχέδια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το αμυντικό σύστημα «Golden Dome» θα προσελκύσουν περισσότερα κεφάλαια στον κλάδο και θα δημιουργήσουν περισσότερες κρατικές συμβάσεις.

Η SpaceX αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 1,25 τρισ. δολ. από τον Μασκ, μετά τη συγχώνευσή της με την xAI, και ενδέχεται να φτάσει σε αποτίμηση 1,75 τρισ. δολ. ή και υψηλότερη όταν εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Ο Μπέζος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πόσο από αυτή την αποτίμηση βασίζεται σε οικονομικά στοιχεία και πόσο σε ένα στοίχημα για το μέλλον, αλλά «ένα πράγμα που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ο διαστημικός τομέας θα εξελιχθεί σε μια γιγαντιαία βιομηχανία».