«Ανακαινίζω»: Επιδότηση έως 95% αλλά με «κλειστό συμβόλαιο» 5 χρόνων και 3 έτη παγωμένα ενοίκια

Ξεκινάει από Μάιο για τα «κλειστά» σπίτια και από φθινόπωρο για ιδιοκατοικούμενα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Με κίνητρο για τους ιδιοκτήτες την υψηλή επιδότηση που μπορεί να φτάνει έως 36.000 ευρώ, αλλά και «δώρο» για τους ενοικιαστές πενταετή συμβόλαια μίσθωσης με σταθερό μίσθωμα για τα πρώτα 3 χρόνια της ενοικίασης, ξεκινά τον Μάιο η «κούρσα» επιδοτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω».

Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ θα επιδοτεί ανακαινίσεις κατοικιών κατασκευασμένων έως το 1990, με ενίσχυση έως 300 €/τ.μ. για σπίτια έως 120 τ.μ. Η επιδότηση θα ανέρχεται έως και 95% για ευάλωτες κατηγορίες δικαιούχων όπως ΑμεΑ και μονογονεϊκές οικογένειες, αναλόγως και της γεωγραφικής περιοχής όπου βρίσκονται τα ακίνητα. Στόχος είναι να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

Με βάση και όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η διαδικασία προβλέπεται να περάσει από τρία στάδια:

Tέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου θα ανοίξει πλατφόρμα επιλεξιμότητας των δικαιούχων. Μέσω του Gov.gr θα μπορεί κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου να δει αν είναι επιλέξιμος, στα πρότυπα του «Σπίτι μου 2». Ιούνιο ως Αύγουστο ξεκινά η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ταυτότητας για κάθε επιδοτούμενο ακίνητο από τους επιλέξιμους ενδιαφερόμενους. Aρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή πλήρων αιτήσεων και δικαιολογητικών ώστε, στη συνέχεια να ξεκινήσουν εργασίες. Η επιδότηση θα καλύπτει μέρος του κόστους ανακαίνισης όσων επιλεγούν, βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού και των σχετικών τιμολογίων που θα πρέπει να υποβάλλουν.

Δεσμεύσεις

Η αρχική φάση αυτή θα περιλαμβάνει μόνον κλειστά ακίνητα τα οποία θα ανακαινιστούν για να διατεθούν προς μίσθωση. Ενώ αργότερα (αρχές του 2027 πιθανότατα) αναμένεται να επεκταθεί και για ακίνητα προς ιδιοκατοίκηση. Οι κατοικίες που θα συμπεριληφθούν θα πρέπει να είναι παλαιότητος άνω των 35 ετών, καθώς θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί ως το 1990.

Σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα είναι το πρώτο στην Ευρώπη, το οποίο κατ' ουσίαν στοχεύει σε ανακαίνιση. Μέχρι σήμερα τα ακίνητα τα οποία λάμβαναν επιδότηση για να ανακαινιστούν, είχαν την υποχρέωση να τη χρησιμοποιούν στο 100% για ενεργειακή αναβάθμιση. Τώρα, με το πρόγραμμα το οποίο έρχεται, θα επιδοτεί το σχέδιο εργασιών με 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο -και έως τα 120 τετραγωνικά- απαιτώντας σε μικρό ποσοστό μόνον εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (τουλάχιστον 20%) όπως μονώσεις, κουφώματα κλπ. Όλο το υπόλοιπο ποσό (έως 80% της επιδότησης) θα καλύπτει ανακαίνιση, δηλαδή επισκευές, βαψίματα, αλλαγή κουζίνας, μπάνιου, πατωμάτων και όλα τα υπόλοιπα που απαιτούνται για να μπορέσει ένα σπίτι να γίνει καλύτερο και βιώσιμο.

Ωστόσο, το πρόγραμμα θα συνδυάζει επιδότηση με δεσμεύσεις:

όσοι ανοίξουν κλειστά σπίτια, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τα μισθώσουν για πέντε έτη

για τα τρία πρώτα έτη θα πρέπει να διατηρούν σταθερό το ενοίκιο, συμβάλλοντας κατ' ουσίαν στον περιορισμό των πληθωριστικών τάσεων.

Αυτό σημαίνει ότι τα νέα συμβόλαια μίσθωσης θα είναι πενταετή και θα προβλέπουν αναπροσαρμογή μισθώματος από τον 4ο χρόνο και μετά. Εκτός του παγώματος του ενοικίου σε εποχές κρίσης ακρίβειας, όμως, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υπολογίσουν και το αυξημένο κόστος των οικοδομικών υλικών που θα δαπανήσουν, καθώς το πρόγραμμα επιδοτεί το κόστος με σταθερό ποσό 300 ευρώ ανά τετραγωνικό.