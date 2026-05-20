Χρυσός: Κέρδη 1% καθώς υποχωρούν πετρέλαιο και ομόλογα

Άνοδο κατά 1% σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καθώς οι ελπίδες για επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν πίεσαν τις αγορές πετρελαίου, μειώνοντας ελαφρώς τους φόβους για τον πληθωρισμό και ρίχνοντας τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων από τα πρόσφατα υψηλά τους επίπεδα.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot κέρδισε 1% στα 4.532,72 δολάρια ανά ουγγιά. Ενδοσυνεδριακά, έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων. Τα futures χρυσού των ΗΠΑ, παράδοσης Ιουνίου, αυξήθηκαν 0,5% στα 4.535,30 δολάρια.

«Παρατηρούμε μία προσωρινή ανακούφιση από τη συνεχιζόμενη αύξηση των αποδόσεων. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του χρυσού ανακάμπτουν από τα πρόσφατα χαμηλά», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μέγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ σημείωσε πτώση, αφού άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2025 την Τρίτη. Οι υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της κατοχής μη αποδοτικών χρυσών.

«Οποιαδήποτε λύση στον πόλεμο ή το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα ήταν θετικό για την αγορά χρυσού, στο βαθμό που η προσδοκία θα ήταν ότι τα επιτόκια θα μειωθούν, και ως εκ τούτου αυτό θα ήταν ευκαιριακό ή χρήσιμο για την αγορά χρυσού», πρόσθεσε ο Μέγκερ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξανά ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ γρήγορα». Ωστόσο, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί σχετικά με την έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών, καθώς η διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή παραμένει.

Οι επενδυτές πλέον αποτιμούν σε πιθανότητα 48,6% ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο και σε πιθανότητα 89,6% ότι θα διατηρήσει τα τρέχοντα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της τον Ιούνιο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.