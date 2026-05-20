ΗΠΑ: Δίωξη στον Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε σήμερα, Τετάρτη (20/5) κατηγορίες εναντίον του 94χρονου πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη, το 1996, πολιτικών αεροσκαφών στα οποία επέβαιναν επικριτές της κυβέρνησης Κάστρο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε από ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στη Φλόριντα, ο Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων, τέσσερις κατηγορίες δολοφονίας και δύο κατηγορίες καταστροφής αεροσκαφών.

Εκτός από τον Κάστρο στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και άλλοι Κουβανοί υπήκοοι και συγκεκριμένα οι Λορέντζο Αλμπέρτο Πέρεζ-Πέρεζ, Εμίλιο Χοσέ Παλάσιο Μπλάνκο, Χοσέ Φιντέλ Γκουάλ Μπαρζάγκα, Ραούλ Σιμάνκα Καρντένας και Λουίς Ραούλ Γκονζάλες-Πάρντο Ροντρίγκεζ, οι οποίοι επίσης κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν στην οργάνωση Κουβανοαμερικανών εξόριστων «Brothers to the Rescue» από μαχητικά MiG της κουβανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ο Ραούλ Κάστρο, αδελφός του μακροχρόνιου ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, ήταν υπουργός Άμυνας όταν τα δύο αεροσκάφη Cessna, καταρρίφθηκαν από πυραύλους αέρος-αέρος. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κατάρριψη έγινε πάνω από διεθνή ύδατα.

Τέσσερα μέλη της αντικαστρικής ανθρωπιστικής ομάδας με έδρα το Μαϊάμι, σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και τρεις Αμερικανοί. Τα πτώματά τους δεν βρέθηκαν ποτέ. Σύμφωνα με έκθεση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι πιλότοι των Cessna δεν έλαβαν καμία προειδοποίηση πριν καταρριφθούν από τα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η κουβανική κυβέρνηση υποστήριζε ότι ενεργούσε νόμιμα καθώς τα αεροπλάνα είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Κούβας. Ο Φιντέλ Κάστρο είχε δηλώσει τότε ότι ο στρατός ενήργησε βάσει «πάγιων εντολών» και ότι ο αδελφός του δεν έδωσε κάποια συγκεκριμένη εντολή για την κατάρριψη των αεροπλάνων.

Πριν από το περιστατικό της 24ης Φεβρουαρίου 1996, τα πολιτικά αεροσκάφη της οργάνωσης «Brothers to the Rescue» έριχναν φυλλάδια κατά του Κάστρο πάνω από την Αβάνα και βοηθούσαν την ακτοφυλακή των ΗΠΑ να εντοπίζει Κουβανούς που εγκατέλειπαν το νησί με προορισμό τις ακτές της Φλόριντα, επιβαίνοντας σε αυτοσχέδιες σχεδίες και βάρκες.

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1991 από τον Χοσέ Μπασούλτο, έναν Κουβανό εξόριστο πιλότο και βετεράνο της εισβολής στον Κόλπο των Χοίρων.

Ο Μπασούλτο πιλοτάριζε ένα τρίτο αεροπλάνο την ημέρα της κατάρριψης, αλλά δεν ήταν ο στόχος. Ο Μπασούλτο, 85 ετών, δήλωσε στην εφημερίδα USA Today σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι τον στοιχειώνει εδώ και χρόνια η εικόνα των συνεργατών του από την οργάνωση «Brothers to the Rescue» που καταρρίφθηκαν.

«Πέρασα αυτά τα χρόνια με πόνο στην καρδιά, βλέποντας ένα έγκλημα να μένει ατιμώρητο», δήλωσε στην εφημερίδα.

Οι ΗΠΑ είχαν καταδικάσει την κατάρριψη και επέβαλαν κυρώσεις, αλλά δεν άσκησαν δίωξη στους αδελφούς Κάστρο. Σε βάρος τριών Κουβανών αξιωματικών ασκήθηκε δίωξη το 2003, όμως δεν εκδόθηκαν ποτέ στις ΗΠΑ.

Συγγενείς των θυμάτων, Αμερικανοί βουλευτές και μέλη της κοινότητας Κουβανών εξόριστων στις Ηνωμένες Πολιτείες πίεζαν εδώ και χρόνια για να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του Κάστρο.

Η εισαγγελία του Μαϊάμι θα οργανώσει μια εκδήλωση σήμερα το απόγευμα προς τιμή στη μνήμη των θυμάτων του 1996. Μέλη της μεγάλης αμερικανοκουβανικής κοινότητας του Μαΐάμι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο όπου θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση.

«Όλοι ελπίζαμε για πολύ καιρό, επί πολλά χρόνια, ότι θα συνέβαινε αυτό», είπε ο Μπόμπι Ραμίρες, ένας 62χρονος μουσικός που έφυγε από την Κούβα το 1971, όταν ήταν μόνο 7 ετών.

Η υπόθεση αποτελεί ένα ακόμη εξαιρετικό παράδειγμα της χρήσης του υπουργείου Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση Τραμπ για να στοχεύσει τον ηγέτη μιας χώρας που αντιτίθεται, και σχεδόν εγγυάται την όξυνση των μακροχρόνιων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Όταν μια πιθανή απαγγελία κατηγοριών έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσε αμέσως ανησυχίες για μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στην Κούβα, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολά Μαδούρο. Ο Μαδούρο κρατείται τώρα στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης απειλήσει με στρατιωτική δράση, δηλώνοντας τον Μάρτιο ότι η Κούβα «θα πέσει πολύ σύντομα» και ότι «νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω με αυτήν». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών, έχει επίσης δηλώσει δημοσίως ότι θα ήθελε να δει αλλαγή καθεστώτος στη χώρα.

Ο αρχηγός της CIA, Τζον Ράτκλιφ ταξίδεψε στην Κούβα την περασμένη Πέμπτη για να συναντηθεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το CNN, αν και τα συγκεκριμένα περιεχόμενα της συζήτησής τους δεν είναι σαφή.

Ο 94χρονος Κάστρο εμφανίστηκε δημοσίως στην Κούβα πριν από μερικές ημέρες και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι έκτοτε έφυγε από τη χώρα ή ότι η κυβέρνηση θα επιτρέψει την έκδοσή του.

Γεννημένος το 1931, ο Ραούλ Κάστρο ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της επανάστασης, στο πλευρό του αδελφού του, που ανέτρεψε τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα το 1959. Βοήθησε να αποκρουστεί η οργανωμένη από τις ΗΠΑ εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων το 1961 και επί δεκαετίες ήταν επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας. Διαδέχτηκε τον Φιντέλ Κάστρο στην προεδρία το 2008 και αποχώρησε από το αξίωμα το 2018, αλλά παραμένει πάντα μια ισχυρή προσωπικότητα, στο παρασκήνιο της πολιτικής σκηνής της Κούβας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ