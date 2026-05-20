Ιράν: Eξετάζει νέα πρόταση των ΗΠΑ, μετά την επίσκεψη του Πακιστανού μεσολαβητή

Το Ιράν δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι "εξετάζει" μια νέα αμερικανική πρόταση στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών στην Τεχεράνη, ο οποίος διαμεσολαβεί στις συζητήσεις αυτές μεταξύ των δύο εμπολέμων πλευρών, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ιράν δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι "εξετάζει" μια νέα αμερικανική πρόταση στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πακιστανού υπουργού Εσωτερικών στην Τεχεράνη, ο οποίος διαμεσολαβεί στις συζητήσεις αυτές μεταξύ των δύο εμπολέμων πλευρών, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

"Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τώρα τις εξετάζουμε", δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγαΐ, εκφράζοντας παράλληλα τη "μεγάλη δυσπιστία" του απέναντι στις ΗΠΑ.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίστηκε με βάση την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να βρίσκεται στο Ιράν για να βοηθά στη διευκόλυνσή της, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Επανέλαβε επί τη ευκαιρία τα αιτήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας: "την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων" στο εξωτερικό και το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν ζητεί τη θέσπιση ενός μηχανισμού με το Ομάν για να διασφαλίσει τη βιώσιμη ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ο Μπαγαΐ.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αναπτύξει πρωτόκολλα για ασφαλή ναυσιπλοΐα σε συνεργασία με άλλα παράκτια κράτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ιράν έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ σε όλα τα πλοία εκτός από τα δικά του από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν τον περασμένο μήνα επιβάλλοντας τον δικό τους αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ