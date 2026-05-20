Πρακτικά Fed: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονος

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες τόνισαν ότι μπορεί να χρειαστεί σύσφιξη της πολιτικής εάν ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονος.

Η πλειονότητα των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) εκτίμησαν στην τελευταία συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας ότι ενδέχεται να χρειαστούν αυξήσεις επιτοκίων εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, όπως έδειξαν τα πρακτικά που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Παρ' ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα στο εύρος του 3,5%-3,75%, η απόφαση περιλάμβανε και τέσσερις αρνητικές ψήφους, τις περισσότερες από το 1992, αλλά και έντονη διαφωνία σχετικά με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση της 28-29 Απριλίου, τόνισαν ότι «κάποια σύσφιξη της πολιτικής πιθανότατα θα καταστεί κατάλληλη εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να κινείται επίμονα πάνω από το 2%», αναφέρεται στα πρακτικά.

Τρεις από τις τέσσερις αρνητικές ψήφους προήλθαν από προέδρους περιφερειακών Fed που υποστήριξαν ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να κρατήσει ανοιχτές τις επιλογές για αυξήσεις, ενόψει της έξαρσης του πληθωρισμού.

Επιπλέον, στα πρακτικά σημειώνεται ότι «πολλοί συμμετέχοντες θα προτιμούσαν να αφαιρεθεί από την ανακοίνωση η διατύπωση που υπονοεί τάση χαλάρωσης ως προς τη μελλοντική κατεύθυνση των επιτοκίων».

Οι αξιωματούχοι συμφώνησαν ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει «σημαντικές επιπτώσεις στην διπλή εντολή της Fed -σταθεροποίηση τιμών και πλήρης απασχόληση- ωστόσο διαφώνησαν για το πόσο επίμονη θα αποδειχθεί η άνοδος του πληθωρισμού.

«Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων επισήμανε αυξημένο κίνδυνο ο πληθωρισμός να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στον στόχο του 2% απ’ ό,τι αναμενόταν προηγουμένως», αναφέρεται.

Σημειώνεται πως η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε μία ιδιαίτερη συνθήκη καθώς ήταν η τελευταία φορά υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ καθώς την θέση του θα πάρει ο Κέβιν Γουόρς έπειτα από μία μακρά διαδικασία που περιλάμβανε έως και 11 υποψηφίους. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επιλέξει τον Γουόρς και έχει καταστήσει σαφές ότι αναμένει μειώσεις επιτοκίων.

Τις εβδομάδες μετά τη συνεδρίαση, αρκετοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει για επιδείνωση των προοπτικών για τον πληθωρισμό, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο.