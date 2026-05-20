Ευρωαγορές: Κέρδη στους δείκτες με πληθωρισμό και ομόλογα στο επίκεντρο

Διαπραγματεύτηκαν υψηλότερα οι κύριοι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στην προοπτική μίας διπλωματικής διευθέτησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την ώρα που πετρέλαιο και ομόλογα υποχώρησαν και έδωσαν πολύτιμες ανάσες στους traders για να τοποθετηθούν στο ταμπλό.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κέρδισε 1,51% στις 620,60 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και χρηματιστήρια να κλείνουν σε θετικό έδαφος. Οι μεταλλευτικές, τραπεζικές και τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν των κερδών, ενώ οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης υστέρησαν σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη. Ο Eurostoxx 50 πρόσθεσε 2,09% στις 5.889 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε 1,36% στις 24.732 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ανέβηκε σχεδόν 1% στις στις 10.432 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σκαρφάλωσε 1,7% και τις 8.117 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 1,71% στις 49.181 μονάδες ενώ ο IBEX 35 σημείωσε άνοδο 2,04% στις 18.031 μονάδες.

Οι traders αξιολογούν τις αυξημένες αποδόσεις ομολόγων και τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι τιμές για τους κρατικούς τίτλους παγκοσμίως συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σκαρφάλωσαν την Τρίτη, με την απόδοση του 30ετούς να ξεπερνά το 5,19%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Εν τω μεταξύ, η απόδοση του 10ετούς κατευθύνεται στο 4,69%. Σήμερα ωστόσο, υποχώρησαν από τα χθεσινά επίπεδα ρεκόρ.

Στο 3% επιβεβαιώθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ευρωζώνη από 2,6% τον προηγούμενο μήνα και 2,2% πέρυσι τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε σε χαμηλότερο από το αναμενόμενο 2,8% τον Απρίλιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Τετάρτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα επιβράδυνε στο 3%, από το 3,3% του Μαρτίου, κυρίως λόγω του πλαφόν στο κόστος ενέργειας που εισήγαγε η αρμόδια ρυθμιστική αρχή Ofgem την 1η Απριλίου. Ωστόσο, ο ΔΤΚ θα ανεβάσει ταχύτητα, καθώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει τις πιέσεις στις τιμές.