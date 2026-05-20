Μιχαηλίδου: «Στην Αίγινα τα σχολικά γεύματα φτάνουν πλέον σε όλα τα δημοτικά σχολεία»

Τα σχολικά γεύματα φτάνουν πλέον σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Αίγινας, στο πλαίσιο της σταθερής επέκτασης του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα. Αυτό διαπίστωσε και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη σημερινή της επίσκεψη στο 2ο δημοτικό σχολείο Αίγινας, και τα δημοτικά σχολεία Βαθέος και Πέρδικας.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων και συνοδευόμενη από τον διοικητή του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδα Ατσαβέ, η υπουργός συνομίλησε με εκπαιδευτικούς, μαθητές και μέλη της σχολικής κοινότητας, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και παρακολούθησε τη διαδικασία διάθεσης των γευμάτων.



Η επίσκεψη στα σχολεία της Αίγινας συνδέεται με την ένταξη, για πρώτη φορά, και των οκτώ δημοτικών σχολείων του νησιού στο πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων. Με την επέκταση του προγράμματος, στην Αίγινα διατίθενται 630 γεύματα ημερησίως, στηρίζοντας καθημερινά τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειες του νησιού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ποιότητα των γευμάτων και στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές θερμοκρασίες απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια στην παρασκευή, τη μεταφορά και τη διάθεσή τους. Η εικόνα από τα σχολεία επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα δεν επεκτείνεται μόνο αριθμητικά, αλλά εφαρμόζεται με φροντίδα, οργάνωση και σεβασμό στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Τα σχολικά γεύματα δεν είναι απλώς ένα πιάτο φαγητό. Είναι καθημερινή φροντίδα και στήριξη της οικογένειας. Στην Αίγινα, όπου φέτος εντάχθηκαν για πρώτη φορά όλα τα δημοτικά σχολεία του νησιού, βλέπουμε στην πράξη τι σημαίνει το πρόγραμμα να φτάνει παντού: από την Ορεστιάδα και το Σουφλί έως τα Γρεβενά, την Ιστιαία-Αιδηψό και τα νησιά μας. Θέλουμε κάθε παιδί να λαμβάνει στο σχολείο του ένα ζεστό, ποιοτικό και ασφαλές γεύμα, όπου κι αν ζει».

Το πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων αποτελεί σταθερή πολιτική στήριξης των μαθητών, των οικογενειών και της σχολικής κοινότητας. Με τη φετινή διεύρυνση, προστέθηκαν 68 νέες σχολικές μονάδες και 4.680 επιπλέον ημερήσιες μερίδες. Πανελλαδικά, το πρόγραμμα υλοποιείται πλέον σε 159 δήμους, καλύπτοντας 1.986 δημοτικά σχολεία, με 236.000 διαθέσιμα γεύματα ημερησίως.