Βρετανία: Στις 18 Ιουνίου οι επαναληπτικές εκλογές με υποψήφιο τον δήμαρχο του Μάντσεστερ

Οι επαναληπτικές εκλογές για την κάλυψη μιας έδρας της Βουλής των Κοινοτήτων, στις οποίες θα είναι υποψήφιος ο δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ Άντι Μπέρναμ –και δυνητικός διεκδικητής της αρχηγίας του Εργατικού Κόμματος– θα διεξαχθούν στις 18 Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα το τοπικό συμβούλιο του Μέικερσφιλντ.

Ο Μπέρναμ, που πιστεύεται ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ θα πρέπει προηγουμένως να κερδίσει τις εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερσφιλντ και να εκλεγεί βουλευτής. Είναι πιθανό όμως να συναντήσει πολλά εμπόδια σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς το λαϊκιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ έχει αυξήσει τα ποσοστά του σε πανεθνικό επίπεδο.

Οι Εργατικοί υπέστησαν βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές, στις αρχές Μαΐου και πολλοί βουλευτές καλούν τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Πολλοί θεωρούν ότι ο Μπέρναμ, ο δημοφιλής δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στο κόμμα.

Άλλος πιθανός υποψήφιος διεκδικητής της ηγεσίας είναι ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε λέγοντας ότι έχει απωλέσει την εμπιστοσύνη του στον πρωθυπουργό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ