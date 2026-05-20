Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την άμυνα της στα βόρεια ενάντια στα ρωσικά επιθετικά σενάρια

Newsroom
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η Ρωσία έχει εκπονήσει πέντε σενάρια επέκτασης του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας μέσω του βορείου τμήματος της χώρας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα ενισχύσει τις δυνάμεις της στην περιοχή ώστε να είναι έτοιμη να αντιδράσει.

«Ετοιμάζουμε τις απαντήσεις για κάθε πιθανή πορεία δράσης του εχθρού, εάν οι Ρώσοι πράγματι τολμήσουν να επεκτείνουν την επιθετικότητα τους» δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει το έδαφος της Λευκορωσίας και προειδοποίησε ότι το Κίεβο ετοιμάζει πρόσθετα διπλωματικά μέτρα κατά του Μινσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

