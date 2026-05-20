Quest: Αύξηση πωλήσεων και κερδών μετά από φόρους στο α’ τρίμηνο

Σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις 11,4%, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 4,3%, στα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 10%, και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (ΕAΤ) 14,3%.

Ενοποιημένες πωλήσεις 365,5 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA 22,1 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 15,2 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 11,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο Όμιλος Quest κατά το Α΄ τρίμηνο του 2026. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις 11,4%, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 4,3%, στα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 10%, και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (ΕAΤ) 14,3%.

Την 23η Δεκεμβρίου 2025, η θυγατρική εταιρεία, «Quest Energy A.E.», ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών της, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, έναντι ποσού 36 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού. Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος, τα αποτελέσματα του ομίλου για το 2025, διακρίνονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες. Οι δεύτερες αφορούν στη δραστηριότητα των πωληθέντων θυγατρικών της Quest Energy A.E.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€65,2εκ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €65 εκ.) έναντι €107,6 εκ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2025. Η μεταβολή οφείλεται σε αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης - όπως κάθε χρόνο στην αντίστοιχη χρονική περίοδο - αλλά και στην πρόσφατη επένδυση, ύψους €24 εκατ. περίπου, για την απόκτηση συμμετοχής 10% περίπου στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Fourlis ΑΕ.

Αποτελέσματα 3Μ 2026 ανά δραστηριότητα:

Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή). Κατά το Α’ τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε αύξηση 8,7% στις πωλήσεις, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με το 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση των μεγεθών από τις περισσότερες δραστηριότητες.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi). Σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις (+23,4%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 21,9%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier). Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,8 % σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 11,7%. Η ανάπτυξη της εταιρείας εκτιμάται ότι ξεπερνά τους ρυθμούς ανάπτυξης του εγχώριου e-commerce και οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου και τη βελτίωση της παραγωγικότητας της.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy). Τα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα με τα περυσινά, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και της κερδοφορίας του 2025 ανήκει στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €434 χιλ. σε σχέση με €442 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιά €4 χιλ. σε σχέση με κέρδη €46 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 06/04/2026, αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 10ης Ιουνίου 2026, τη διανομή μερίσματος €0,40 (μικτό) ανά μετοχή.

Προοπτικές για το 2026

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο 2026, προβλέπονται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται ήπια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025. Τα κέρδη προ φόρων, αναμένεται να διαμορφωθούν στα ίδια περίπου επίπεδα .

Εκτιμάται ήπια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025. Τα κέρδη προ φόρων, αναμένεται να διαμορφωθούν στα ίδια περίπου επίπεδα . Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται συνέχιση της διψήφιας αύξησης των πωλήσεων και των κερδών. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) να υπερβαίνει τα € 650 εκ..

Εκτιμάται συνέχιση της διψήφιας αύξησης των πωλήσεων και των κερδών. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) να υπερβαίνει τα € 650 εκ.. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται βελτίωση στα έσοδα, υψηλότερη του 2025 με αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας.

Εκτιμάται βελτίωση στα έσοδα, υψηλότερη του 2025 με αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας. Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας θα είναι σημαντικά μικρότερα λόγω της πώλησης των πάρκων ισχύος 36,7MW. Αναμένονται πωλήσεις €1 εκ. περίπου, με EBITDA και EBT περί το 50% και 15% των πωλήσεων αντίστοιχα.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2026, οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν ήπια ανάπτυξη πωλήσεων, ενώ η λειτουργική κερδοφορία EBITDA και τα κέρδη προ φόρων θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα, λόγω της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους του ενεργειακού κλάδου. Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες εκτιμάται αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία. Οι αναφερόμενες προβλέψεις για το 2026, βασίζονται στην παραδοχή ότι δεν θα υπάρξει παρατεταμένη αρνητική εξέλιξη στις τιμές της ενέργειας, των βασικών αγαθών και στην κατανάλωση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν.