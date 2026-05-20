Κομισιόν: Χαιρετίζει την πολιτική απόφαση για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με δύο κανονισμούς για την κατάργηση των δασμών σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και την παροχή προτιμησιακής πρόσβασης στην αγορά για ορισμένα γεωργικά και θαλασσινά προϊόντα των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 21ης Αυγούστου 2025. Τα συμφωνηθέντα τελικά κείμενα θα υποβληθούν τώρα προς επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τις προσεχείς εβδομάδες, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία έναρξη ισχύος τους.

Η απελευθερωμένη πρόσβαση στην αγορά που παρέχεται στις εξαγωγές των ΗΠΑ από τους κανονισμούς θα διασφαλίσει ότι τα αγαθά που χρειάζονται η βιομηχανία και οι καταναλωτές της ΕΕ είναι φθηνότερα και ευκολότερα διαθέσιμα, χωρίς να διακυβεύονται οι ευαισθησίες της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, οι κανονισμοί παρέχουν στη βιομηχανία της ΕΕ ισχυρές εγγυήσεις έναντι πιθανών διαταραχών του εμπορίου μέσω ρήτρας διασφάλισης. Η τακτική παρακολούθηση των εμπορικών ροών θα επιτρέψει την ανάληψη ταχείας δράσης σε περίπτωση ζημιογόνου ή δυνητικά ζημιογόνου αύξησης των εξαγωγών από τις ΗΠΑ.

Οι κανονισμοί παρέχουν επίσης στην ΕΕ τα απαραίτητα εργαλεία για την επιβολή των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ. Σε ειδικά καθορισμένες περιπτώσεις, οι κανονισμοί θα επιτρέψουν στην ΕΕ να αντιδράσει αναστέλλοντας εν όλω ή εν μέρει τις δασμολογικές παραχωρήσεις της.

Η σημερινή συμφωνία διασφαλίζει την επίτευξη των βασικών στόχων της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ —διατήρηση σταθερού, δίκαιου, προβλέψιμου και αμοιβαία επωφελούς διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων - και ανοίγει τον δρόμο για την τόνωση του διατλαντικού εμπορίου με τη διερεύνηση περαιτέρω τομέων για τη μείωση των δασμών για τις εξαγωγές της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Τα συμφωνηθέντα κείμενα του κανονισμού θα τεθούν τώρα σε επίσημη διαδικασία έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τις προσεχείς εβδομάδες, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία έναρξη ισχύος τους.

Μόλις εγκριθεί, η απελευθερωμένη πρόσβαση στην αγορά θα τεθεί σε ισχύ έως το τέλος του 2029, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Ιστορικό

Η διατλαντική εταιρική σχέση είναι η σημαντικότερη διμερής εμπορική και επενδυτική σχέση στον κόσμο. Το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ΕΕ-ΗΠΑ διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία, ξεπερνώντας τα 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2025, με 911 δισ. ευρώ εμπορίου αγαθών και 865 δισ. ευρώ εμπορίου υπηρεσιών. Πάνω από 4,9 δισ. ευρώ αγαθών και υπηρεσιών διασχίζουν τον Ατλαντικό καθημερινά. Αυτή η βαθιά και ολοκληρωμένη εταιρική σχέση υποστηρίζεται από αμοιβαίες επενδύσεις. Το 2024, το συνολικό απόθεμα των επενδύσεων των επιχειρήσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ στις αγορές της άλλης πλευράς υπερέβη τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν επί των βασικών παραμέτρων της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2025, όπως αποτυπώθηκαν αργότερα στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 21ης Αυγούστου 2025, η οποία αποτελεί τη βάση για περαιτέρω εμπορική και οικονομική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ανώτατο δασμολογικό όριο 15 % για τις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, και να προβλέψουν εξαιρέσεις από πρόσθετους δασμούς για ορισμένες σημαντικές ομάδες προϊόντων, όπως οι μη διαθέσιμοι φυσικοί πόροι, τα αεροσκάφη και τα εξαρτήματα και τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα. Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα και να βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά για ορισμένα μη ευαίσθητα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Οι εταίροι συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν να συνεργάζονται για την περαιτέρω μείωση των δασμών σε περισσότερα προϊόντα, την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών και τη συνεργασία για την οικονομική ασφάλεια, τα κρίσιμα ορυκτά, καθώς και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα.