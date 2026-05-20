Παπαθανάσης: Οι δανειακοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται στο 100%, σύμφωνα με τον προγραμματισμό

Με αφορμή νέες αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ και του Παύλου Γερουλάνου, Βουλευτή Α΄ Αθηνών και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και Τομέα Οικονομικών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σε συνέχεια των επίσημων ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες, 19 Μαΐου, και του σχετικού δελτίου Τύπου που ακολούθησε, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Νίκος Παπαθανάσης τονίζει:

«Το ΠΑΣΟΚ, για μια ακόμα φορά, είτε από άγνοια, είτε από σκόπιμη διαστρέβλωση των επίσημων στοιχείων, επιλέγει να αντιπολιτευτεί όχι την Κυβέρνηση αλλά την ίδια την πραγματικότητα.

Μέχρι χθες, κατηγορούσε την Κυβέρνηση ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται δήθεν «μόνο στους ισχυρούς και στους μεγάλους». Ότι αφήναμε εκτός χρηματοδότησης τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σήμερα, που το πρόγραμμα του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώνεται στο 100%, χωρίς να αλλάξει ο σχεδιασμός και σύμφωνα με τα όσα είχαν εγκριθεί από το ECOFIN του περασμένου Δεκεμβρίου, σήμερα που πόροι 17,7 δισ. ευρώ κατευθύνονται στην οικονομία, ενώ, παράλληλα, σημαντικά κονδύλια κατευθύνονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των ΜμΕ, την εξασφάλιση ακόμα μεγαλύτερης πρόσβασης των μικρομεσαίων σε φθηνό δανεισμό και σε απαραίτητη εγγυοδοσία, το ΠΑΣΟΚ αναμασά αιτιάσεις που έχουν απαντηθεί.

Σήμερα που η Κυβέρνηση, με μεθοδικότητα, σκληρή δουλειά, πέτυχε αυτό που η αντιπολίτευση προεξοφλούσε ότι δεν θα συμβεί, δηλαδή κάθε διαθέσιμο ευρώ να κατευθυνθεί στην οικονομία και στην κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να κάνει πολιτική κυβίστηση, στα πρότυπα άλλων εποχών.

Σε μια (απέλπιδα;) προσπάθεια να επαναφέρουμε το ΠΑΣΟΚ στην αμείλικτη πραγματικότητα, επαναλαμβάνουμε:

Η επιλογή ενίσχυσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δεν ήταν ούτε αιφνιδιαστική ούτε αποτέλεσμα κακού σχεδιασμού, όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί. Αντιθέτως, η διοχέτευση πόρων είχε ήδη αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τον Δεκέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0», η οποία εγκρίθηκε από το ECOFIN. Η σχετική κατανομή των πόρων έχει μάλιστα καταγραφεί και επίσημα στην ενότητα: Δάνεια> Δανειακή στήριξη επιχειρήσεων της ιστοσελίδας του προγράμματος. Δηλαδή, πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της θεσμικά κατοχυρωμένης πλήρους διαφάνειας.

Από τα χαμηλότοκα επιχειρηματικά δάνεια του Ταμείου, έχουν ήδη κινητοποιηθεί επενδύσεις ύψους 27,5 δισ. ευρώ, με το 60% των επιχειρήσεων να είναι μικρομεσαίες, απορροφώντας 5,6 δισ. ευρώ.

Με εγγυήσεις από πόρους του ΤΑΑ μέσω του InvestEU, 15.170 μικρομεσαίες επιχειρήσεις απέκτησαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση 3 δισ. ευρώ από το τραπεζικό σύστημα, για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις, ενώ με την ενίσχυση των εγγυήσεων, το πρόγραμμα συνεχίζεται ώστε επιπλέον 20.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν.

Επιπλέον, 2 δισ. ευρώ κατευθύνονται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, 220 εκατ. ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί μέσω venture capital σε δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα και οι επενδύσεις συνεχίζονται.



Και τα οφέλη των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σταματούν στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» έχουν ήδη εγκριθεί 14.480 δάνεια συνολικού ύψους 1,74 δισ. ευρώ, κυρίως για νέους και οικογένειες, με το 67% των δικαιούχων να έχει εισόδημα κάτω των 24.000 ευρώ και την πλειονότητα να αφορά οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, μέσω του «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» έχουν ήδη χορηγηθεί 4.116 δάνεια ύψους 77 εκατ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Επίκαιρης Ερώτησης του ΠΑΣΟΚ, όπου θα δοθούν πλήρεις απαντήσεις και σε επίπεδο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, όπως συνέβη και σε όλες τις προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις, όταν αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ αποδομήθηκαν στο σύνολό τους.

Μέχρι τότε, ας τοποθετηθεί δημόσια η αξιωματική αντιπολίτευση: Θέλει περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία και περισσότερους πόρους για φθηνό δανεισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή όχι; Θέλει περισσότερες ΜμΕ να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας;

Η απάντηση της Κυβέρνησης έχει δοθεί και συνεχίζει να δίνεται στην πράξη, παράγοντας μετρήσιμο αποτέλεσμα για την οικονομία, δημιουργώντας μέρισμα ανάπτυξης για την κοινωνία: Με σχέδιο και υπευθυνότητα, αξιοποιούμε κάθε ευρώ, στηρίζοντας την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα στο σύνολό της και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικότερα».