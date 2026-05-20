Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσπασε» το τριήμερο πτωτικό σερί

Ήπια ανοδικά, χάρη στο αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue-chips, κινήθηκε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, προερχόμενος από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Σε μια συνεδρίαση με καθαρό ημερήσιο τζίρο της τάξης των 228 εκατ. ευρώ, η κινητικότητα από θεσμικά χαρτοφυλάκια ήταν αυξημένη, προσθέτοντας 45,47 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών. Μεταξύ των τελευταίων, πρωταγωνίστησαν οι Τρ. Πειραιώς και ΕΤΕ. Στην πρώτη διακινήθηκαν 2,5 εκατ. τεμάχια σε 11 πακέτα, σε τιμές μεταξύ 8,228-8,018 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 20,75 εκατ. ευρώ. Στην ΕΤΕ διακινήθηκαν 933 χιλ. τεμάχια σε 8 πακέτα, σε τιμές μεταξύ 13,55-13,435 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 12,60 εκατ. ευρώ.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στράφηκε στα βελτιωμένα μεγέθη της Alpha Bank για το α’ τρίμηνο, αλλά και σε όσα σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, κ. Βασίλης Ψάλτης, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το εγχώριο πολιτικό σκηνικό και στο ζήτημα που έχει ανακύψει με το RRF.

Εκτός συνόρων, το επενδυτικό κλίμα παραμένει επιβαρυμένο. Ενδεικτικά, οι χθεσινές αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών ομολόγων έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, στο 5,18%, ενώ για τους 30ετείς ιαπωνικούς τίτλους έδειξαν να σταθεροποιούνται πάνω από το ιστορικό υψηλό του 4%.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επενδυτές φαίνεται να εγκαταλείπουν σταδιακά την εκτίμηση ότι η σύγκρουση θα οδηγήσει απλώς σε ένα βραχυπρόθεσμο πληθωριστικό σοκ. Όσο περισσότερο διαρκεί το ενεργειακό σοκ, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης δευτερογενών επιδράσεων. Και δεδομένου ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και άρα η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, είναι εύλογο το κλίμα να μετατοπίζεται προς ένα σενάριο πιο επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Πάντως, με φόντο την αποκλιμάκωση των τιμών του Brent σήμερα προς τα 107 δολάρια το βαρέλι, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κατάφεραν να ανακάμψουν από τις πρωινές τους απώλειες και να κινηθούν ανοδικά σε ποσοστό περί του 0,9%-1,3% σε Φρανκφούρτη και Παρίσι και περί του 0,65% στον Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.220,01 μονάδες με άνοδο 0,40%, κινούμενος εκατέρωθεν των 2.200 μονάδων.

Μικρά κέρδη κατέγραψε και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύθηκε 0,22% στις 2.485,08 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος 1,74% της Τρ. Πειραιώς στα 8,17 ευρώ, με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι ΕΤΕ (+0,55%) και Τρ. Κύπρου (+0,43%), ενώ οριακή άνοδο σημείωσε και Alpha Bank (+0,06%). Στον αντίποδα βρέθηκε η Eurobank με απώλειες 1,45% στα 3,53 ευρώ και η Optima που υποχώρησε 0,96% στα 10,29 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,7:1 με 74 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 44 σε αρνητικό και 31 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.