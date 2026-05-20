Alpha Trust - Ανδρομέδα: Ζημίες 1,83 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2026

Σε ποσό 1,83 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες μετά φόρων της Alpha Trust - Ανδρομέδα για το α' τρίμηνο του 2026, έναντι 1,63 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ζημιογόνο αποτέλεσμα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις ζημιές από αποτίμηση χρεογράφων, λόγω της αρνητικής απόδοσης του χρηματιστηρίου το πρώτο τρίμηνο του έτους. Με την είσοδο της αγοράς σε θετικό πρόσημο η αποτίμηση χρεογράφων με τρέχουσα ημερομηνία είναι πλέον θετική.

Για την περίοδο από 01.01.2026 έως 31.03.2026 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε απόδοση -4,80% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €36,34 εκατ. ήτοι €9,73 ανά μετοχή στις 31.03.2026.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου την 31.03.2026 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο χρηματιστήριο κατά 77,49%, τοποθετήσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς κατά 7,17%, τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 0,89% και τοποθετήσεις σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών κατά 0,86%.

Την 19.05.2026, η μετοχή της Alpha Trust - Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο χρηματιστήριο με τιμή €8,74 με το discount της μετοχής να έχει μειωθεί σημαντικά από την αρχή του έτους και να κυμαίνεται στα επίπεδα του 12,31%, ενώ στις 25.05.2026 θα γίνει η αποκοπή του μερίσματος.