Ευ. Μυτιληναίος: «Θα παράγουμε γάλλιο με χαμηλότερο κόστος από την Κίνα»

«Αυτό που παρατηρούμε σήμερα, δεν είναι απλά ανταγωνισμός ανάμεσα σε επιχειρήσεις και οικονομίες. Είναι μία ευρύτερη γεωπολιτική αντιπαράθεση», αναφέρει.

«Η γεωπολιτική υπερτερεί πλέον της οικονομίας ως η κυρίαρχη δύναμη που διαμορφώνει τις παγκόσμιες αγορές», τονίζει σε ανάρτησή του στο Linkedin ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος. «Αυτό που παρατηρούμε σήμερα, δεν είναι απλά ανταγωνισμός ανάμεσα σε επιχειρήσεις και οικονομίες. Είναι μία ευρύτερη γεωπολιτική αντιπαράθεση, όπου η ενέργεια, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η βιομηχανική ικανότητα έχουν κεντρικό ρόλο», προσθέτει.

Αναφερόμενος στην επένδυση της Metlen στο γάλλιο, τόνισε πως «αυτή η επένδυση γίνεται ένα από τα πρώτα ουσιαστικά βιομηχανικά βήματα προς την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε κρίσιμα υλικά. Σημαντικό είναι ότι το έργο δεν είναι μόνο στρατηγικό: είναι και ανταγωνιστικό. Αναμένουμε να πετύχουμε κόστος παραγωγής χαμηλότερο από της Κίνας με την παραγωγή να αυξάνεται έως το ανώτατο επίπεδο το 2028 και ισχυρή ζήτηση ήδη εμφανίζεται από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Η γεωπολιτική έχει πλέον υπερκεράσει την οικονομία ως η κυρίαρχη δύναμη που διαμορφώνει τις παγκόσμιες αγορές. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα που συζήτησα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου “Greece After IX”, που διοργανώθηκε από τον Κύκλο Ιδεών και το Delphi Economic Forum, σε συζήτηση με τον Αθανάσιο Έλλις της Καθημερινής.

Αυτό που παρατηρούμε σήμερα, δεν είναι απλά ανταγωνισμός ανάμεσα σε επιχειρήσεις και οικονομίες. Είναι μία ευρύτερη γεωπολιτική αντιπαράθεση, όπου η ενέργεια, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η βιομηχανική ικανότητα έχουν κεντρικό ρόλο.

Η Κίνα το κατάλαβε αυτό από νωρίς. Για πολλά χρόνια ανέπτυξε την κυριαρχία της στις σπάνιες γαίες, ελέγχοντας έως και το 99% της παραγωγής και δημιούργησε μία θέση σημαντικής γεωπολιτικής ισχύος. Η Ευρώπη αντίθετα, κινείται με αργά βήματα.

Η συζήτηση γύρω από τις κρίσιμες πρώτες ύλες έχει βελτιωθεί, αλλά η υλοποίηση όχι. Μέταλλα όπως το γάλλιο, θεωρούνταν κάποτε ως εξειδικευμένες βιομηχανικές εισροές. Τώρα, είναι απαραίτητα για την προηγμένη τεχνολογία, τους ημιαγωγούς και τα αμυντικά συστήματα.

Ως Metlen Energy & Metals έχουμε αποφασίσει εδώ και χρόνια να επενδύσουμε νωρίς στην παραγωγή γαλλίου στην Ελλάδα. Σήμερα, αυτή η επένδυση γίνεται ένα από τα πρώτα ουσιαστικά βιομηχανικά βήματα προς την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε κρίσιμα υλικά.

Σημαντικό είναι ότι το έργο δεν είναι μόνο στρατηγικό: είναι και ανταγωνιστικό. Αναμένουμε να πετύχουμε κόστος παραγωγής χαμηλότερο από της Κίνας με την παραγωγή να αυξάνεται έως το ανώτατο επίπεδο το 2028 και ισχυρή ζήτηση ήδη εμφανίζεται από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Για την Ευρώπη, η βιομηχανική τεχνογνωσία, η τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η ταχύτητα, η συνέπεια και η μακροπρόθεσμη στρατηγική εστίαση. Η στρατηγική αυτονομία δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε πολιτικές ανακοινώσεις. Θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της Ευρώπης να χτίσει, να χρηματοδοτήσει και να κλιμακώσει ανταγωνιστική βιομηχανική ικανότητα».