Αναδρομικά: Δεύτερη πληρωμή σε 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου

Σε 3.072 συνταξιούχους δεν καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά, καθώς από τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η δεύτερη καταβολή αναδρομικών ποσών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 όπως γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ.

Η πληρωμή αφορά 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης.

Τέλος, σε 3.072 συνταξιούχους δεν καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά, καθώς από τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα.

Αναδρομικά συνταξιούχων
Συντάξεις
Συνταξιούχοι
ΕΦΚΑ
Πληρωμές
