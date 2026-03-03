Γεωργιάδης: Η πλατφόρμα Health IQ αποτελεί το εργαλείο για την χάραξη πολιτικής υγείας - Θα καταστεί κοινή ευρωπαϊκή πρακτική

Η ψηφιακή πλατφόρμα Health -IQ που σήμερα παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ και το Γραφείο ποιότητας του ΠΟΥ στην Αθήνα, θα αποτελέσει το κορυφαίο διοικητικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων κάθετα και οριζόντια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, λογοδοσία και βιωσιμότητα στο ΕΣΥ.

Η ψηφιακή πλατφόρμα Health -IQ που σήμερα παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ και το Γραφείο ποιότητας του ΠΟΥ στην Αθήνα, θα αποτελέσει το κορυφαίο διοικητικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων κάθετα και οριζόντια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, λογοδοσία και βιωσιμότητα στο ΕΣΥ. Παράλληλα θα συμβάλει καθοριστικά στην καταπολέμηση των ανισοτήτων που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν στην πατρίδα μας, αναφορικά με την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες περίθαλψης.

Η χώρα μας γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που αποκτά τέτοιο σύστημα, το οποίο θα μιμηθούν και άλλες χώρες, με την Ελλάδα να εξάγει πολιτική υγείας στο εξωτερικό - αφήνοντας για πάντα πίσω της το δύσκολο παρελθόν της.

Στην παρουσίαση της πλατφόρμας Health-IQ, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, του περιφερειακού διευθυντή του ΠΟΥ στην Ευρώπη Hans Kluge, του επικεφαλής του γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών Joao Breada, της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα, της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη και εκπροσώπων όλων των φορέων υγείας στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης την χαρακτήρισε «το εργαλείο για την χάραξη πολιτικής υγείας».

Είναι εκείνο το εργαλείο που μας δείχνει σε αληθινό χρόνο που υστερούμε, μάς βοηθάει να αντιμετωπίσουμε ανισότητες καθώς η χώρα μας διαθέτει ανισότητες δυστυχώς αναφορικά με το πού κατοικούν οι πολίτες, οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και η η αντιμετώπιση τους αποτελεί ένα πρόβλημα που καλείται να λύσει η Ελλάδα, όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως με το Health-IQ, την εφαρμογή των DRGs στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στον ιδιωτικό τομέα-που τώρα ξεκινούν να εφαρμόζονται- και τα οποία αποτελούν άλλη μία τεράστια μεταρρύθμιση, και τον ΟΔΙΠΥ αποτελούν τους 3 πυλώνες με τους οποίους θα φύγουμε από το παλιό σύστημα υγείας και θα μεταβούμε σε ένα καινούριο.

Η πλατφόρμα Health-IQ που σήμερα παρουσιάστηκε θα αντιγραφεί και από άλλες χώρες και θα καταστεί κοινή ευρωπαΐκή πρακτική, κατά την άποψη του υπουργού Υγείας καθώς είναι εκείνο το εργαλείο που μετρά όλες τις δυνάμεις του συστήματος υγείας, την αποδοτικότητα του αλλά και τα αδύνατα σημεία του που χρήζουν βελτίωσης σε αληθινό χρόνο.

Αγαπηδάκη: Η υγεία γυρίζει σελίδα για όλους τους Έλληνες

Από τη δική της μεριά, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό το ότι η χώρα μας, από το 2014 και έκτοτε, στηρίζεται σε μία πολιτική υγείας evidence based, δηλαδή τεκμηριωμένη και όχι σε «κάτι που κάποιος μπορεί να πιστεύει»….

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως με τα προγράμματα «Προλαμβάνω» και με τη βοήθεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η υγεία γυρίζει σελίδα για όλους τους πολίτες της Ελλάδας, ενώ βοηθά να αποκτήσουν καλύτερη υγεία και όλοι οι πολίτες της Ευρώπης εξάγοντας την τεχνογνωσία της.

Έως και σήμερα, περισσότεροι από πεντέμισι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πάρει μέρος στις εξετάσεις των προγραμμάτων «Προλαμβάνω» ενώ 200.000 συμπολίτες μας έχουν βρεθεί με ύποπτο εύρημα που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, η χώρα μας βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ για το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία που διενεργείται σε συνεργασία με την UNICEF, όπου 8 στα 10 παιδιά έχουν καταφέρει να μειώσουν τον δείκτη μάζας σώματος τους ((ΔΜΣ) και επιπλέον 130.000 παιδιά έχουν αθληθεί δωρεάν κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

«Μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, πήραμε το δίδαγμα από την πανδημία για την χρήση των κινητών μονάδων που τότε που αποτέλεσαν αναγκαιότητα στα χρόνια της covid-19 και αφού τις μετασχηματίσαμε, πηγαίνουμε τώρα στο σπίτι του πολίτη με τις ΚΟΜΥ και έτσι έχουμε πρόσβαση σε εκείνους τους συμπολίτες μας που δεν πηγαίνουν στο γιατρό. Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και πρόκειται γι αυτή την πληθυσμιακή ομάδα που αρρωσταίνει περισσότερο, πεθαίνει νωρίτερα και βιώνει όλες τις ανισότητες. Παράλληλα είναι σε υλοποίηση η αναμόρφωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και με την προσέγγιση των προληπτικών εξετάσεων σε επίπεδο πληθυσμού φεύγουμε πλέον από την υγεία του πολίτη και πηγαίνουμε στην υγεία της κοινότητας» καταλήγει η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Τέλος, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, αρμόδιος για την ψυχική υγεία πρόσθεσε πως υλοποιούνται προγράμματα για την κατάθλιψη, τον αυτισμό και την διαταραχές συμπεριφοράς, με προγράμματα που θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένα. Η ψηφιοποίηση είναι κάτι που ο πολίτης το σκέφτεται ως τεχνικό θέμα, ωστόσο η ψηφιοποίηση είναι πολύ πιο σημαντική γιατί διασφαλίζει την διαφάνεια, άρα φέρνει την λογοδοσία τόνισε ο Υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδη.