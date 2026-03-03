Θεμιστοκλέους: «Περίπου 10% περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία»

Εντός του 2026, 5.000 μόνιμες προσλήψεις και 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού- περίπου 10% περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό

Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη 1.696 θέσεων σε δομές Υγείας σε όλη τη χώρα. Η προκήρυξη αφορά προσλήψεις του 2025, που ανακοινώνονται τώρα. «Πρόκειται για 1.696 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία, φορείς και οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας. Η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων άνοιξε σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, με προθεσμία έως τις 18 Μαρτίου 2026», ανέφερε μιλώντας στο MEGA, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Υπογράμμισε ότι η προκήρυξη έρχεται με τη γενικότερη κατεύθυνση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, εξηγώντας ότι επιδιώκεται να προχωρούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν, ώστε οι διορισμοί να μην «σέρνονται» για χρόνια. Τόνισε ότι «έχει αλλάξει το πλαίσιο ως προς την ταχύτητα ολοκλήρωσης των διορισμών, χωρίς αλλαγή του θεσμικού ρόλου του ΑΣΕΠ. Πλέον, όταν δεν υπάρχει αποδοχή από τον πρώτο επιλαχόντα/πρώτη επιλογή, δίνεται δυνατότητα άμεσης μετάβασης στον αναπληρωματικό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αξιοποιούνται αποτελέσματα προηγούμενων προκηρύξεων για ίδιες θέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και να διοριστεί κάποιος μέσα στους επόμενους μήνες αντί για χρόνια που απαιτούνταν παλαιότερα».

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «και φέτος το 2026 προβλέπονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις που θα σταλούν στον ΑΣΕΠ για προκήρυξη, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού». Επισήμανε ότι το καθαρό όφελος ως προς το νέο προσωπικό που μπαίνει στο σύστημα αποτυπώνεται κυρίως στις 3.000 θέσεις επικουρικών.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, σε ερώτηση για το αν οι προσλήψεις υπερκαλύπτουν τις αποχωρήσεις, ανέφερε ότι το προσωπικό του ΕΣΥ σήμερα είναι το περισσότερο που είχαμε ποτέ, με βάση τα επίσημα στοιχεία. Συμπλήρωσε ότι «σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία, υπάρχουν περίπου 10% περισσότεροι γιατροί και 10% περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό», με αντίστοιχη ενίσχυση και στο λοιπό προσωπικό.

Αναφερόμενος ειδικά στα νησιά, δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «σε πολύ καλύτερο σημείο» σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, λόγω κινήτρων και καλύτερης συνεργασίας με δήμους και περιφέρειες. Ειδικά για μετακινήσεις υγειονομικών προς νησιά, ανέφερε ότι θα δοθεί ενίσχυση 2.000 ευρώ το μήνα για όσους μετακινηθούν από νοσοκομεία της ηπειρωτικής χώρας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ