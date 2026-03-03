Οι Ιρανοί πρεσβευτές κλήθηκαν σε Βερολίνο και Ρώμη για τα πλήγματα στον Περσικό

Τα Υπουργεία Εξωτερικών Γερμανίας και Ιταλίας διαμαρτυρήθηκαν στους πρεσβευτές του Ιράν για τις πρόσφατες ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι πρεσβευτές του Ιράν σε Γερμανία και Ιταλία κλήθηκαν σήμερα σε συνάντηση με τις αρμόδιες αρχές των αντίστοιχων χωρών.

Συγκεκριμένα, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Βερολίνο εκλήθη νωρίτερα σήμερα στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, λόγω των ιρανικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της περιοχής.

«Έχουμε απερίφραστα καλέσει το ιρανικό καθεστώς να σταματήσει αμέσως τις απερίσκεπτες επιθέσεις του σε χώρες της περιοχής», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Την ίδια στιγμή, το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τον πρέσβη του Ιράν στην Ρώμη, με στόχο να διαμαρτυρηθεί για την εκτόξευση drone κατά της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι Κύπρου.

Ανάλογες πρωτοβουλίες ελήφθησαν, τις τελευταίες ώρες, και από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος στη συνάντηση, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι τόνισε ότι «επανέλαβε πως η Ιταλία δεν συμμετέχει σε πόλεμο».

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, o Ταγιάνι πρόσθεσε: «στον πρέσβη του Ιράν, μετά την επίθεση που έλαβε χώρα στην Κύπρο, αποσαφήνισα ότι η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλακεί σε αυτή την ιστορία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ