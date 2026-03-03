Bewise: Αύξηση τζίρου 50% το 2025 και νέο τμήμα υπηρεσιών μετασχηματισμού το 2026

Η BEWISE ολοκλήρωσε το 2025 με αύξηση κύκλου εργασιών κατά 50%, ενισχυμένο ανθρώπινο δυναμικό και διευρυμένο πελατολόγιο, καταγράφοντας σταθερή ανάπτυξη σε βασικούς τομείς Πληροφορικής.

Το παραπάνω γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η εταιρεία που προσφέρει χαρτοφυλάκιο λύσεων αιχμής στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Πιο αναλυτικά, αναφέρεται ότι το 2025, η BEWISE, έκλεισε με 93 εργαζόμενους και εξυπηρέτησε 413 μοναδικούς πελάτες και υλοποίησε έργα Τεχνητής Νοημοσύνης και Business Applications, με λύσεις AI, Microsoft Dynamics 365 (ERP & CRM), Microsoft Fabric, Analytics & Reporting και Power Automate. Παράλληλα, ενίσχυσε την παρουσία της σε έργα Κυβερνοασφάλειας (Defensive & Offensive), Modern Work - M365, Unified Communications & Contact Centers, καθώς και σε υποδομές και μεταβάσεις στο Cloud μέσω Microsoft Azure.

Για το 2026, η εταιρεία ανακοινώνει τη δημιουργία του νέου τμήματος Business Technology & Transformation Services, με στόχο την υποστήριξη οργανισμών στον τεχνολογικό μετασχηματισμό τους, μέσα από σαφή στρατηγική, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και δομημένη υλοποίηση. Οι νέες υπηρεσίες βασίζονται σε εμπειρία από σύνθετα έργα Πληροφορικής και απαντούν σε επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, όπως η έλλειψη στρατηγικής κατεύθυνσης, σαφών απαιτήσεων και αποτελεσματικού IT governance.

Όπως δήλωσε ο Μενέλαος Μακρυγιάννης, CEO της BEWISE, «σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει όραμα για τον μετασχηματισμό, αλλά όχι η απαραίτητη δομή για να υλοποιηθεί. Ο ρόλος του CIO είναι κρίσιμος για τη σύνδεση της επιχειρησιακής στρατηγικής με την τεχνολογία, και αυτή η ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία των νέων μας υπηρεσιών».

Οι υπηρεσίες του νέου τμήματος απευθύνονται σε οργανισμούς ανεξαρτήτως ωριμότητας, είτε βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού στρατηγικής, είτε σε ενεργή υλοποίηση έργων, είτε στην ανάγκη βελτίωσης της διακυβέρνησης και της απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ