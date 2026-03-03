Τουρισμός

Οι κορυφαίοι προορισμοί της Ελλάδας για το Πάσχα

Οι κορυφαίοι προορισμοί της Ελλάδας για το Πάσχα
Ιδιαίτερα τοπικά έθιμα, ατμόσφαιρα κατάνυξης και μαγευτικά τοπία. Σε αυτά τα μέρη της Ελλάδας το Πάσχα αποτελεί μια μοναδική εμπειρία.

Με διάσημα έθιμα να αναβιώνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, κοσμοπολίτικα ή κατανυκτικά, οικογενειακά ή με φίλους, όπως κι αν το προτιμάτε, το ελληνικό Πάσχα είναι εμπειρία μοναδική και η καλύτερη αφορμή για μια εξόρμηση γεμάτη παράδοση, χρώματα και αρώματα στην καρδιά της άνοιξης.

Επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε κάποιους από τους κορυφαίους προορισμούς σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα που ξεχωρίζουν για τα έθιμά τους, προσφέροντας στους επισκέπτες αξέχαστες εμπειρίες.

