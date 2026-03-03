ΚΕΠΕ: Ακαδημαϊκή γνώση συναντά την έρευνα στο συνέδριο φοιτητών Οικονομικών

Τη σημασία της ουσιαστικής διασύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την ερευνητική πρακτική ανέδειξε το διήμερο διαδικτυακό συνέδριο του ΚΕΠΕ.

Τη σημασία της ουσιαστικής διασύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την ερευνητική πρακτική ανέδειξε το διήμερο διαδικτυακό συνέδριο (27-28 Φεβρουαρίου 2026) που διοργάνωσε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), με στόχο την εξοικείωση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Οικονομικών Σχολών Ελλάδας και Κύπρου με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις μεθοδολογίες της επιστημονικής έρευνας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτισε ο επιστημονικός διευθυντής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ, καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης, επισημαίνοντας ότι η καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων και η έγκαιρη επαφή των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες παραγωγής επιστημονικής γνώσης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αναβάθμιση της οικονομικής ανάλυσης και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών.

Κατά τη διάρκεια διαδοχικών θεματικών συνεδριών, ερευνητές και βιβλιοθηκονόμοι του ΚΕΠΕ, καθώς και μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων από την Ελλάδα και την Κύπρο, παρουσίασαν εμπειρίες και ευρήματα από το έργο τους. Παράλληλα, παρείχαν πρακτικές κατευθύνσεις για τη χρήση μαθηματικών και οικονομετρικών εργαλείων, εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και για την αξιοποίηση επιστημονικών βιβλιοθηκών και ψηφιακών βάσεων δεδομένων, απαντώντας σε ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Στο συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εισηγητές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς και ερευνητές του ΚΕΠΕ, συμβάλλοντας σε έναν γόνιμο διάλογο μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ερευνητικών φορέων.

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 270 φοιτητές και φοιτήτριες από πανεπιστήμια όλης της Ελλάδας και της Κύπρου παρακολούθησαν τις εργασίες, συμμετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις.

Όπως τονίζεται από το ΚΕΠΕ, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων του φορέα, με στόχο την υποστήριξη της νέας γενιάς οικονομολόγων και την ενίσχυση των εφοδίων τους για μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της οικονομικής έρευνας και της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής.

