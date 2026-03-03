Eπικοινωνία Μητσοτάκη με τον βασιλιά της Ιορδανίας

Οι 2 ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή ενώ αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στον Λίβανο.

Tηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα II είχε νωρίτερα o πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή.

Ακόμη, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στον Λίβανο.

O πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και εξέφρασε την εκτίμησή του για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία στην περιοχή.