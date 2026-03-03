Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία: «Επικείμενες επιθέσεις με πυραύλους και drones»

«Υπάρχει απειλή για επικείμενες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Νταχράν» ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία.

Η αμερικανική πρεσβεία προειδοποίησε σήμερα για επικείμενη επίθεση στην πόλη Νταχράν, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών εγκαταστάσεων του βασιλείου κατά μήκος του Κόλπου.

«Υπάρχει απειλή για επικείμενες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Νταχράν» ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην μεταβούν στο προξενείο που βρίσκεται στην πόλη αυτή.

