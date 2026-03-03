Ειδήσεις | Διεθνή

Το Ισραήλ καλεί 60 χώρες να διακόψουν κάθε σχέση με το Ιράν

Το Ισραήλ καλεί 60 χώρες να διακόψουν κάθε σχέση με το Ιράν
Στη βιντεοδιάσκεψη συμμετείχαν περίπου 60 πρεσβευτές χωρών διαπιστευμένοι στις ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Γκίντεον Σάαρ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών ζήτησε σήμερα από άλλες χώρες την «πλήρη διακοπή των σχέσεων» με το Ιράν κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με όλους τους ξένους πρεσβευτές στο Ισραήλ, την τέταρτη ημέρα του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Μετά την επίθεση του Ιράν σε όλους τους γείτονές του και τη σφαγή του ίδιου του λαού, χώρες σε όλο τον κόσμο πρέπει να διακόψουν κάθε σχέση με αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ κατά τη διάρκεια της βιντεοδιάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 60 πρεσβευτές χωρών διαπιστευμένοι στις ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

