Δένδιας: «Η Ελλάδα θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην άμυνα της Κύπρου»

«Η Ελλάδα είναι εδώ και θα είναι εδώ καθόλη τη διάρκεια της κρίσης για να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να προστατευτεί το σύνολο των νομίμων κατοίκων του νησιού και να αποτραπούν όλες οι απειλές και οι τυχόν παράνομες ενέργειες», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε στη Λευκωσία με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον ομόλογό του καθώς και τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για την «εγκάρδια υποδοχή σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή μας».

«Για την Ελλάδα, για την ελληνική κοινωνία, για το έθνος, η Κύπρος δεν κείται μακράν» επανέλαβε ο κ. Δένδιας.

«Η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει σήμερα ότι η Κύπρος κείται πλησίον» τόνισε.

Σημείωσε ότι «η Κύπρος δεν μετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Κατά συνέπεια, εμείς υπογραμμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο τυχόν στοχοποίηση χωρών που δεν συμμετέχουν στις εχθροπραξίες» ξεκαθάρισε.

«Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, βρίσκονται ήδη στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16 καθώς επίσης πλέουν προς την Κύπρο δύο φρεγάτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, η φρεγάτα ”Ψαρά” που διαθέτει το σύστημα ”Κένταυρος” κατά UAV - ένα σύστημα που έχει παραχθεί από το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ”Ασπίδες” στην Ερυθρά Θάλασσα - και η φρεγάτα ”Κίμων”, η πιο σύγχρονη φρεγάτα στον πλανήτη» ανέλυσε ο κ. Δένδιας.

«Δεν διαφεύγει βεβαίως», συνέχισε, «η ιστορική αναλογία: Ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο».

«Η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφής, ως εθνική αλλά και ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σήμερα, συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε - με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον υπουργό Βασίλη Πάλμα - τις τακτικές μας επαφές με απόλυτη συνεννόηση, με κοινό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας» ανέφερε.

«Με τη συνεργασία μας, με την παρουσία των αεροπλάνων και των φρεγατών μας, τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

«Σε ό,τι αφορά στα εθνικά ζητήματα η Ελλάδα για εμάς αποτελεί αδιαμφισβήτητα το σημαντικό εταίρο και το πιο ισχυρό στήριγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλους τους τομείς» υπογράμμισε από την πλευρά του ο Κύπριος υπουργός Άμυνας και συμπλήρωσε:

«Αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, έχουμε αναπτύξει στενότατο το συντονισμό με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και βρισκόμαστε σε καθημερινή διαβούλευση».

Ευχαρίστησε τον κ. Δένδια για την παρουσία του στην Κύπρο, η οποία, όπως είπε, «επιβεβαιώνει την εξαιρετική συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, στο πλαίσιο της διμερούς μας σχέσης».

Εξέφρασε, ακόμη, την ευγνωμοσύνη του προς την ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή των δύο φρεγατών και των τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών F-16 «για την ενίσχυση της άμυνας της πατρίδας μας απέναντι στις προκλήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο».

«Στη σημερινή συνάντηση, λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων στη Μέση Ανατολή που πλέον επηρεάζουν και την Κύπρο, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον κ. Δένδια για την κατάσταση ασφαλείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ιδιαίτερη αναφορά στα πρόσφατα συμβάντα που έλαβαν χώρα χθες με την επίθεση μη επανδρωμένου αεροχήματος, στις βρετανικές βάσεις, στο Ακρωτήρι» εξήγησε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι επετεύχθη «έγκαιρος εντοπισμός και αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροχημάτων που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων».

«Σε αυτό το πλαίσιο, και υπό το φως της κλιμάκωσης των γεγονότων, επανέλαβα στον κ. Δένδια τη θέση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετείχε, δεν συμμετέχει και ούτε πρόκειται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ως Κυπριακή Δημοκρατία θεμελιώνουμε διαχρονικά τη στάση μας στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας στον πλήρη σεβασμό και τη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο, στην επένδυση σε στρατηγικές συμμαχίες και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών» τόνισε ο κ. Πάλμας.

«Παραμένουμε πιστοί στον ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος και την ίδια ώρα, με υπευθυνότητα και προσήλωση, συνεχίζουμε να δρούμε με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας καθώς και την προαγωγή της ειρήνης, της συνεργασίας και της σταθερότητας στην περιοχή, αποδεικνύοντας εμπράκτως το ρόλο μας ως αξιόπιστο εταίρο της διεθνούς κοινότητας» κατέληξε ο κ. Πάλμας.