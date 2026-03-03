Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού σε ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών και τόνισε πως «η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο είναι διαρκής».

Η κ. Ζωχιού ξεκαθάρισε πως «δεν θεωρούμε ότι συντρέχει μείζον θέμα ασφαλείας, εκφράζουμε όμως την αλληλεγγύη μας κάθε στιγμή και με όποιο τρόπο χρειαστεί».

«Όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι προληπτικά και βάσει πρωτοκόλλου. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει και δεν εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση κατά του Ιράν», υπογράμμισε. «Η συμμετοχή στην Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δε συνιστά κατά οιοδήποτε τρόπο συμμετοχή μας στον πόλεμο», πρόσθεσε και επανέλαβε πως η Eλλάδα είναι υπέρ του καθολικού σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Επεσήμανε πως τα αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων στη Μέση Ανατολή είναι αυτή τη στιγμή μερικές χιλιάδες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αίτημα επαναπατρισμού από το Ιράν, όπου οι Έλληνες είναι κάτω από 100.

Την Τετάρτη, 4 Μαρτίου και ώρα 1 μ.μ., θα συγκληθεί, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη. «Δεδομένης της επικρατούσας ρευστής κατάστασης, προτεραιότητα και βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών και ο ασφαλής επαναπατρισμός τους», τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Έχουν ενεργοποιηθεί στο υπουργείο Εξωτερικών συνολικά 12 τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης, στις οποίες μπορούν να καλούν οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στις χώρες αυτές και θέλουν να έχουν οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση. Όλες οι ελληνικές πρεσβείες και προξενεία στην περιοχή βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες.

Πρόκειται για την πρεσβεία της Ελλάδας στην Τεχεράνη (Ιράν), στο Αμάν (Ιορδανία), στο 'Αμπου Ντάμπι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), στη Βαγδάτη (Ιράκ), στη Βηρυτό (Λίβανος), στο Κουβέιτ (Κουβέιτ), στη Ντόχα (Κατάρ), στο Ριάντ (Σαουδική Αραβία), στη Μασκάτ (Ομάν), στο Τελ Αβίβ (Ισραήλ) και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα (Ισραήλ). Για το Μπαχρέιν, παράλληλη διαπίστευση έχει η πρεσβεία μας στο Κουβέιτ, όπου λειτουργεί και 'Αμισθο Προξενείο της Ελλάδας στη Μανάμα (Μπαχρέιν).

«Για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση συνέχισης των περιορισμών», υπογράμμισε η κ. Ζωχιού. «Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της επιχείρησης επαναπατρισμού είναι η αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας. Με την αποκατάσταση αυτής, οι διπλωματικές Αρχές είναι σε ετοιμότητα να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή προς τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα».

Όπως υπενθύμισε, έως και τώρα, ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της περιοχής. Ως εκ τούτου, καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Σε χώρες που υπάρχουν Έλληνες πολίτες και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, το υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει πτήσεις επαναπατρισμού.

Συγκεκριμένα στο Ισραήλ, στο Ιράν, στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν ο εναέριος χώρος είναι κλειστός, ενώ στην Ιορδανία και στον Λίβανο ανοιχτός.

«Προτεραιότητα είναι ο ασφαλής επαναπατρισμός των Ελλήνων πολιτών», επεσήμανε και πρόσθεσε πως για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ό,τι προγραμματίζεται και σχεδιάζεται αναφορικά με τις πτήσεις επαναπατρισμού.

«Πρόκειται για μία εμπόλεμη κατάσταση, η κατάσταση επί του πεδίου είναι πολύ δύσκολη και σύνθετη και τη διάρκεια αυτής δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, είναι άγνωστη», υπογράμμισε. «Ως εκ τούτου, οι Έλληνες πολίτες παρακαλούνται, μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα, να ακολουθούν τις οδηγίες των επιτοπίων Αρχών, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Αρχών μας είτε του υπουργείου».

Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, επεσήμανε η κ. Ζωχιού και τόνισε: «Εκφράζουμε την ανησυχία για την κατάσταση στην περιοχή. Καλούμε όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ανάφλεξη, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

«Καλούμε σε πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», επεσήμανε και πρόσθεσε πως η Ελλάδα στηρίζει τη διπλωματία και πως «βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις ασφαλείας της περιοχής μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, μέσω της διπλωματικής οδού».

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα έχει επανειλημμένα εκφράσει την έντονη ανησυχία της σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Η πλήρης συμμόρφωση με τη Συνθήκη Μη Διασποράς Πυρηνικών όπλων και συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας είναι απαραίτητες. Είναι, επίσης, ευρέως αποδεκτό ότι η πλήρης εποπτεία των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του, αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή».

Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια στον Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα, σημείωσε και επανέλαβε την ανησυχία της χώρας για τις αναφορές περί κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

«Καλούμε όλα τα μέρη να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια των ναυτικών, να απειλήσει το παγκόσμιο εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας».

«Η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου παραμένουν απόλυτες προτεραιότητες. Η τήρηση από όλα τα κράτη-μέλη του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη στην παρούσα συγκυρία».

Όπως ανέφερε, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επαφή με τους εταίρους και συμμάχους της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Ερωτηθείσα για τη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επεσήμανε πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκαν στις εξελίξεις στην ευρύτερη της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν ετέθη θέμα επιχειρησιακού χρονοδιαγράμματος στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ