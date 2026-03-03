Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Φυλάκιση δύο ετών και χρηματική ποινή στον Γεωργιανό

Ο Γεωργιανός που δήλωσε οδηγός νταλίκας οδηγήθηκε στη φυλακή αφού το δικαστήριο δεν όρισε δυνατότητα αναστολής στην έφεση.

Τελευταία ενημέρωση 16:25

Ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές στον 36χρονο Γεωργιανό που ερευνάται για κατασκοπεία στη Σούδα.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ο αλλοδαπός στην απολογία του, που δόθηκε με τη βοήθεια μεταφράστριας, δήλωσε οδηγός νταλίκας. Ο Γεωργιανός οδηγήθηκε στη φυλακή αφού το δικαστήριο δεν όρισε δυνατότητα αναστολής στην έφεση.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε από την ΕΥΠ στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων και παρακολουθήσεων που πραγματοποιούνται με εντατικότερο ρυθμό τον τελευταίο χρόνο στις εισόδους της χώρας και τέθηκε υπό επιτήρηση από τις 3 Φεβρουαρίου που έφτασε στη Σούδα.

Όπως έγινε γνωστό, η Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ήδη λαμβάνονται έντονα μέτρα ασφάλειας σε κρίσιμους στόχους και χώρους, τόσο από την ΕΛΑΣ όσο και από την ΕΥΠ, για την πρόληψη τυχόν ενεργειών στη χώρα μας.