Γεωργιάδης: «Παράταση και πέρα των 8 μηνών στη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων για την παχυσαρκία»

Τη διαβεβαίωση πως το υπουργείο Υγείας θα σταθεί δίπλα στους ανθρώπους με παχυσαρκία οι οποίοι είναι λιγότερο ορατοί στην κοινωνία και βιώνουν αποκλεισμό και ανισότητες, έστειλε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας (4/3). Επίσης καταδίκασε την lifestyle χορήγηση των φαρμάκων, καθώς υπογράμμισε τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης μέσω του θεράποντος ιατρού για την θεραπεία των ανθρώπων, που ζουν με παχυσαρκία και χρειάζονται την φαρμακευτική αγωγή.

Ο υπουργός υγείας παρέστη στην εκδήλωση για την ενημερωτική εκστρατεία « Η σχέση μου με το φαγητό δεν είναι η αιτία. Έχω παχυσαρκία», που οργάνωσε η Φαρμασέρβ- Lilly, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο σύλλογο ασθενών με παχυσαρκία Ιμερόεσσα και τόνισε ότι: «Η παχυσαρκία οδηγεί στην εμφάνιση και άλλων νοσημάτων και στην ακραία της μορφή οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό -γιατί νοσούν με σοβαρή παχυσαρκία άνθρωποι που βρίσκονται στο σπίτι τους και δε βγαίνουν έξω για χρόνια. Αυτό τους καθιστά λιγότερο ορατούς στο Σύστημα Υγείας και την κοινωνία».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι τα νέα φάρμακα είναι συγκλονιστικά αλλά είναι ταυτόχρονα και ακριβά. Τα φάρμακα από μόνα τους δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα και γι’ αυτό στο πρόγραμμα «προλαμβάνω» για την παχυσαρκία, για να μπορέσει να πάρει δωρεάν ο πολίτης την φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει και συμβουλευτική διατροφική και άσκηση. Στην αντίθετη περίπτωση χάνει μυϊκή μάζα και χάνει και την δωρεάν πρόσβαση στην αγωγή.

«Θα εξασφαλιστεί και η παράταση της φαρμακευτικής θεραπείας των οκτώ μηνών σε όσους το χρειαστούν»

«Σε όσους πρόκειται να πάρουν αυτή την απόφαση για αλλαγή του τρόπου ζωής τους, το υπουργείο Υγείας θα είναι μαζί τους», ανέφερε ο υπ. Υγείας. Επειδή το πρόγραμμα της δωρεάν χορήγησης των φαρμάκων είναι διάρκειας οκτώ μηνών, σε αυτούς που θα χρειαστούν και περαιτέρω χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε να βρει το κονδύλι και να κάνει ό,τι μπορεί για να τους βοηθήσει.

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως το «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία είναι ένα ακριβό πρόγραμμα, αλλά νιώθει περήφανος γιατί βοηθά ανθρώπους που είναι λιγότερο ορατοί στο σύστημα υγείας και που βιώνουν τις μεγαλύτερες ανισότητες.

«Πρέπει τα φάρμακα για την παχυσαρκία να μπουν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση»

Επίσης ο υπουργός υγείας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας ναι μεν συνταγογραφούνται αλλά δεν γράφονται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και αυτός είναι ένα γρίφος που πρέπει να λυθεί διότι όταν το φάρμακο μπει στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τότε οι χιλιάδες συμπολίτες μας που πάνε και το παίρνουν από το φαρμακείο πληρώνοντας ιδιωτικά δεν θα μπορούν να το πάρουν αν προηγουμένως δεν έχουν πληρώσει τον γιατρό, ο οποίος θα κάνει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Τέλος, αναφερόμενος για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Υγείας είπε ότι δεν βλέπει να υπάρχει κάποια επίδραση στο φάρμακο γενικότερα, καθώς η περιοχή στην οποία καταγράφεται η νέα ανάφλεξη δεν είναι κομβικής σημασίας για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου. Άρα δεν αναμένονται επιπτώσεις.

Τέσσερις θεατρικές πράξεις με Θοδωρή Αθερίδη και Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας παρουσιάστηκαν τέσσερις μικρές θεατρικές σκηνές (σκετς), με πρωταγωνιστές τους δημοφιλείς ηθοποιούς Θοδωρή Αθερίδη και Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, στον ρόλο ενός ζευγαριού όπου η σύζυγος (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου) με λίγο παραπανίσιο βάρος νιώθει ενοχές.

Οι ενοχές της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είναι και για τον εαυτό της και για την σχέση της με το φαγητό και για το πώς θα εμφανιστεί στους άλλους και για το τι σκέφτονται οι άλλοι για εκείνη, ενώ το τελικό μήνυμα για το κοινό δίνεται στο τελευταίο σκετς με το ζευγάρι να αποφασίζει να πάρει στον γιατρό για σωστή καθοδήγηση.