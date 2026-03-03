Το Κίεβο έπληξε 13 ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις το 2026

Πάνω από 40 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας, σε στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης.

Οι επιθέσεις του ουκρανικού στρατού έπληξαν 13 ρωσικά διυλιστήρια, αποθήκες πετρελαίου και άλλες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου, την οποία ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram, προστίθεται ότι ο στρατός πραγματοποίησε περισσότερες από 40 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας, σε στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης, μεταξύ άλλων στόχων.