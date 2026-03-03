Λίβανος: Τουλάχιστον 40 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις χθες και σήμερα

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε ένα ισραηλινό δεξαμενόπλοιο ενώ έπλεε στα ανοιχτά ενός λιβανικού παραμεθόριου χωριού.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 246 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο χθες και σήμερα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι στρατιώτες του έχουν αναπτυχθεί σε «πολλά σημεία» στο νότιο Λίβανο, παράλληλα με την εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων που διεξάγει από χθες, εναντίον της Χεζμπολάχ, σε αντίποινα για πυρά στο ισραηλινό έδαφος.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε ένα ισραηλινό δεξαμενόπλοιο ενώ έπλεε στα ανοιχτά ενός λιβανικού παραμεθόριου χωριού.

«Σε απάντηση στην εγκληματική ισραηλινή επιθετικότητα που έπληξε δεκάδες λιβανικές πόλεις και κωμοπόλεις, συμπεριλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού (...), μαχητές της Χεζμπολάχ στόχευσαν ένα δεξαμενόπλοιο Merkava κοντά στο Κφαρ Κίλα», υπογράμμισε ανακοίνωση της φιλοϊρανικής λιβανικής οργάνωσης.

Σε άλλη της ανακοίνωση νωρίτερα η Χεζμπολάχ τόνισε ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό drone πάνω από την πόλη Ναμπατιέχ του νότιου Λιβάνου, χωρίς να διευκρινίσει αν ο στόχος ήταν drone παρακολούθησης ή drone επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ