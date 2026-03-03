Ιράν: Νέες ισχυρές εκρήξεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό - «Τώρα είναι αργά για διάλογο» λέει ο Τραμπ

Νέες ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Σε κλοιό πολεμικών εχθροπραξιών βρίσκεται η Μέση Ανατολή για τέταρτη μέρα, εντείνοντας την παγκόσμια ανησυχία πως η κατάσταση θα ξεφύγει εκτός ελέγχου και θα οδηγήσει σε περιφερειακή σύρραξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συνομιλίες, αλλά είναι πολύ αργά, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Η αεροπορική τους άμυνα, η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και η Ηγεσία τους, τελείωσαν. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα "Πολύ αργά!"» έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social σχολιάζοντας ένα άρθρο γνώμης.

Στο μεταξύ, το μεσημέρι της Τρίτης, νέες ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, ύστερα από σειρά εκρήξεων που είχαν συγκλονίσει την Τεχεράνη το πρωί. Λίγο αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε υψηλόβαθμο ιρανό στρατιωτικό διοικητή στην Τεχεράνη.

Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν πως το κτίριο του ιρανικού Συμβουλίου των Ειδικών -που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν- ισοπεδώθηκε από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην πόλη Κομ, νότια της ιρανικής πρωτεύουσας. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι η περιοχή κοντά στο κτίριο αυτό βομβαρδίστηκε.

«Η αεροπορία εξαπέλυσε μια σειρά από μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον υποδομών που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε ο ιρανικός στρατός. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν νέες εκρήξεις στην ανατολική και νοτιοανατολική Τεχεράνη σήμερα το μεσημέρι και γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Mehr και Tasnim μετέδωσαν και τα δύο εκρήξεις χωρίς να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την εξαγωγή τροφίμων και αγροτικών προϊόντων λόγω της σύγκρουσης που μαίνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Η εξαγωγή όλων των προϊόντων διατροφής και των αγροτικών προϊόντων απαγορεύεται μέχρι νεοτέρας», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανακοίνωση της κυβέρνησης. «Η κυβέρνηση δίδει προτεραιότητα στον εφοδιασμό του πληθυσμού με βασικά αγαθά», πρόσθεσε. Η Τεχεράνη έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης από το Σάββατο που ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Επτά τραυματίες από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο κεντρικό Ισραήλ

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από νέες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις που είχαν στόχο το κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τον στρατό.

«Σε τρεις τοποθεσίες στο κεντρικό Ισραήλ, διασώστες παρέχουν πρώτες βοήθειες σε επτά τραυματίες», συμπεριλαμβανομένης μιας 40χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε από έκρηξη και έξι άλλων με τραύματα που προκλήθηκαν από τζάμια που έσπασαν και άλλα τραύματα που σχετίζονται με την έκρηξη, ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ .

«Δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, μαζί με πολυάριθμες ομάδες έκτακτης ανάγκης, επιχειρούν αυτή τη στιγμή στα σημεία πρόσκρουσης στο κεντρικό Ισραήλ», ανακοίνωσε ο στρατός, τονίζοντας ότι διενεργεί έρευνα στα σημεία.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν περιοχές πρόσκρουσης με θραύσματα πυρομαχικών εντός του τομέα του Τελ Αβίβ.

Το Κατάρ απέτρεψε ιρανικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Ντόχα

Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Ντόχα και ότι δεν βρίσκεται πλέον σε επικοινωνία με το Ιράν, κατά την τέταρτη ημέρα των ιρανικών αντιποίνων στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Υπήρξαν απόπειρες επίθεσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ, αποτράπηκαν όλες (...) Οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τα αμυντικά μας μέτρα και κανένας από αυτούς δεν έφτασε στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεντ αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντόχα κατά την οποία πρόσθεσε ότι η χώρα του δεν βρίσκεται πια σε επικοινωνία με το Ιράν από τότε που ξεκίνησαν τα πλήγματα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε εξάλλου ότι οι στόχοι του Ιράν δεν περιορίζονταν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά περιελάμβαναν όλη την επικράτεια του Κατάρ.

Παράλληλα η εταιρεία QatarΕnergy ανακοίνωσε ότι σταματά την παραγωγή κάποιων προϊόντων επομένου παραγωγικού σταδίου στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων ουρίας, πολυμερών, μεθανόλης, αλουμινίου και λοιπών προϊόντων.

Λίβανος: Νέα σειρά ισραηλινών πληγμάτων στα νότια προάστια της Βηρυτού

Νέα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν σήμερα στο στόχαστρο τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Ani) του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έθεσε στο στόχαστρο πολλούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό». Το Ani διευκρίνισε πως η «σειρά σφοδρών πληγμάτων προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κτίρια». Σε εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) στήλη πυκνού καπνού φαίνεται να υψώνεται στον ουρανό πάνω από τον τομέα που στοχοθετήθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δημιουργεί μία «ουδέτερη ζώνη» στον Λίβανο, λίγο μετά την εξουσιοδότηση του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς στους στρατιώτες να αναπτυχθούν σε νέες θέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ.

«Η Βόρεια Διοίκηση προωθήθηκε, πήρε τον έλεγχο υψωμάτων και δημιουργεί αυτή την ώρα μια ουδέτερη ζώνη, όπως το είχαμε υποσχεθεί, ανάμεσα στον πληθυσμό μας και κάθε απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, στην τηλεόραση.

Νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε χερσαία διείσδυση σε μία ζώνη στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο.

Η χερσαία διείσδυση πραγματοποιήθηκε «στο ύψος της Κφαρ Κίλα και της κοιλάδας Χιάμ», σε μεθοριακές ζώνες του Ισραήλ, διευκρίνισε αυτή η λιβανική πηγή που ζήτησε ανωνυμία.

Ο λιβανικός στρατός αποσύρεται από θέσεις στον νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, απέναντι στην ισραηλινή «κλιμάκωση» για να προστατεύσει την ασφάλεια των στρατιωτικών του, ανακοίνωσε στρατιωτική πηγή.

Με την σειρά της η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωσε ότι «σε απάντηση της ισραηλινής εγκληματικής επίθεσης με στόχο δεκάδες πόλεις και χωριά του Λιβάνου, ανάμεσά τους και τα περίχωρα της Βηρυτού», οι μαχητές της χρησιμοποίησαν drone για να πλήξουν τις αεροπορικές βάσεις του Ραμάτ Νταβίντ και του Μερόν στο Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε ρουκέτες κατά της βάσης της Νάφαχ στο κατεχόμενο συριακό Γκολάν.

Αυστηρή προειδοποίηση Ιράν προς την Ευρώπη

Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Πιο συγκεκριμένα, το Ιράν εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς τη Γερμανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία (E3), καλώντας τες να μην εμπλακούν στη σύγκρουσή του με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις δηλώσεις των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για πιθανή «αμυντική δράση».

«Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια κατά του Ιράν θα θεωρηθεί συνέργεια με τους επιτιθέμενους και θα εκληφθεί ως πράξη πολέμου κατά της χώρας μας» ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Esmaeil Baqaei.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με «κόλαση» τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Το Ιράν κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ενεργήσει για να σταματήσει ο πόλεμος που φέρνει σε σύγκρουση την Ισλαμική Δημοκρατία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Αν το θέλει», το Συμβούλιο Ασφαλείας «μπορεί να ενεργήσει» προς αυτήν την κατεύθυνση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγάι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δεν υπάρχει εμπόδιο για την δράση του, εκτός από την ίδια του την βούληση», θεωρεί ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης απειλεί ότι «οι πύλες τη κολάσεως θα ανοίξουν για τους εχθρούς του Ιράν».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πρέπει να περιμένουν «συνεχείς επιθέσεις τιμωρίας... Οι πύλες της κολάσεως θα ανοίγουν λίγο περισσότερο κάθε στιγμή για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», προειδοποίησε ο Αλί Μοχάμαντ Ναΐνι στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ