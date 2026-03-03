Νέα «βουτιά» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Εξαϋλώθηκαν τα φετινά κέρδη του Γενικού Δείκτη

Σε κλοιό πιέσεων παραμένει την Τρίτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας, με φόντο τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 5,5% υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης, άνω του 6,5% ο δείκτης των τραπεζών. Σε αρνητικό έδαφος το σύνολο των μετοχών της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Upd. 12:20

Σε κλοιό ισχυρών ρευστοποιήσεων παραμένει την Τρίτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου μετοχές και δείκτες καταγράφουν νέες μεγάλες απώλειες με φόντο τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ως αποτέλεσμα των πιέσεων, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πλέον κάτω και από τις 2.100 μονάδες, έχοντας χάσει το σύνολο των κερδών που κατέγραφε από την αρχή του έτους.

Οι -ασαφείς- ενδείξεις από την πλευρά των ΗΠΑ, που υπολογίζουν τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων στις 4-5 εβδομάδες, διαλύουν κάθε προσδοκία για μια σύγκρουση μικρής διάρκειας. Η έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων από το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο προσθέτει ένα ακόμα μέτωπο στη σύρραξη και συνηγορεί προς την ίδια κατεύθυνση. Το ίδιο και τα συνεχιζόμενα πλήγματα από το Ιράν σε γειτονικές χώρες, τα οποία ωθούν τη σύγκρουση στην κατεύθυνση μιας πιο γενικευμένης περιφερειακής κρίσης. Βεβαίως, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης στο Ιράν και διακυρήσσουν ως στόχο των επιχειρήσεών τους τον αφοπλισμό των Φρουρών της Επανάστασης, μόνο καθησυχαστικά δε λειτουργεί για την εξέλιξη της σύγκρουσης.

Στο μεταξύ, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου εκτινάχθηκε κατά 35%, καθώς οι ροές LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ επιβραδύνθηκαν και οι εγκαταστάσεις στο Ras Laffan του Κατάρ τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, στην αγορά φυσικού αερίου είχε ενσωματωθεί σαφώς μικρότερος γεωπολιτικός κίνδυνος έως το Σαββατοκύριακο, όπως σχολιάζουν αναλυτές της Morgan Stanley. Όπως εξηγούν, η αγορά αυτή τη στιγμή αποτιμά μια διαταραχή διάρκειας 1–2 εβδομάδων. Στο βασικό σενάριο της Morgan Stanley, τα προβλήματα στον στόλο μεταφοράς LNG θα διατηρήσουν τις ευρωπαϊκές τιμές στα επίπεδα των 45-50 ευρώ/MWh, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή του Κατάρ θα ξεκινήσει εκ νέου και οι ροές θα αποκατασταθούν.

Η άμεση έκθεση της Ευρώπης στο Κατάρ είναι περιορισμένη (περίπου 9% των εισαγωγών LNG). Ωστόσο, το LNG διαμορφώνει την οριακή τιμή στην αγορά, γεγονός που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός από την Ασία ωθεί υψηλότερα τις τιμές, εξηγεί η Morgan Stanley, που υπολογίζει ότι μια διακοπή διάρκειας ενός μήνα αφαιρεί περίπου 6,8 εκατ. τόνους LNG από την παγκόσμια προσφορά. Η Ευρώπη θα μπορούσε να χάσει περί τους 5,5 εκατ. τόνους τον μήνα, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων και την άνοδο των τιμών στην περιοχή των 60-80 ευρώ/MWh. Σε περίπτωση πολυμήνης διακοπής στο Ras Laffan, υπάρχει κίνδυνος επανάληψης συνθηκών τύπου 2022, με το TTF να υπερβαίνει τα 100 ευρώ/MWh και να θα χρειαστεί μια κατάρρευση της ζήτησης για την επαναφορά της ισορροπίας στην αγορά.

Με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες να καταγράφουν απώλειες περί του 3% στη Φρανκφούρτη, και 2,3% σε Λονδίνο και Παρίσι, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών λίγο πριν τις 12: 30 υποχωρεί 5,52% στις 2.079,44 μονάδες. Ενδεικτικό, το γεγονός ότι το σύνολο των μετοχών τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαπραγματεύεται με απώλειες.

Η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο σύνολο του ταμπλό είναι συντριπτική, καθώς μόλις 5 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, 117 υποχωρούν και 28 παραμένουν αμετάβλητες.

Αυξημένες πιέσεις στις τράπεζες, με τον ΔΤΡ στο -6,59% και τις 2.274,86 μονάδες, ενώ ο συνολικός τζίρος μέχρι στιγμής εμφανίζεται αυξημένος, στα 170 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η ElvalHalcor υποχωρεί 10% στα 3,90 ευρώ, η ΔΕΗ 8,72%, η Viohalco 8,29%, η Cenergy 7,94%. Περί του 7% υποχωρούν οι ΕΤΕ, Optima και Eurobank. Στο -6,5% κινούνται ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Alpha Bank και Τιτάν. Πάνω από 6% οι απώλειες για Τρ. Πειραιώς, Aktor και Aegean, ενώ απώλειες άνω του 5% καταγράφουν οι Motor Oil, Lamda Development, Metlen και ΔΑΑ.

Οι μικρότερες πιέσεις εντοπίζονται στις μετοχές των Coca-Cola HBC, ΟΠΑΠ, Jumbo και Σαράντης που υποχωρούν από 2,13% έως 3,20%.