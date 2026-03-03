Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Συνάντηση Πιερρακάκη με Λάιεν, Κόστα και Λαγκάρντ - Τι βρέθηκε στο επίκεντρο

Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στη συνάντηση που είχαν σήμερα στις Βρυξέλλες, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου, ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup.

Παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφεραν πως στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν:

  • Η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας. Συμφωνήθηκε η στενή παρακολούθηση των οικονομικών επιπτώσεων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ιδίως όσον αφορά στις τιμές της ενέργειας.
  • Ο διεθνής ρόλος του ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.
  • Η πρόοδος προς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία είναι καθοριστική για τη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις και στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

