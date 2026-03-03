Βαθαίνει το sell off στην Wall Street - Απώλειες 1.000 μονάδων για Dow Jones

Ο Dow Jones υποχωρεί 2,16% ή 1.056 μονάδες στις 47.996 μονάδες, ο S&P 500 αποδυναμώνεται 1,98% στις 6.745 μονάδες και ο Nasdaq κατρακυλά 2,09% στις 22.274 μονάδες.

Βραχυπρόθεσμη αποδείχθηκε η... χθεσινή ψυχραιμία στην Wall Street καθώς οι αμερικανικοί δείκτες δέχονται ισχυρές πιέσεις την Τρίτη, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται σχεδόν 9% για ακόμη ένα 24ωρο, ενώ οι traders άρχισαν να ανησυχούν ότι η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να αποκτήσει χαρακτηριστικά διαρκείας, με τη σύγκρουση να εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα της.

Ο Dow Jones υποχωρεί 2,16% ή 1.056 μονάδες στις 47.996 μονάδες, ο S&P 500 αποδυναμώνεται 1,98% στις 6.745 μονάδες και ο Nasdaq κατρακυλά 2,09% στις 22.274 μονάδες. Στο ταμπλό, η Nvidia και η Broadcom διολισθαίνουν 2% και 2,9% αντίστοιχα, με την Blackstone να «βουτά» 8,1% μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι το private credit fund της είχε καθαρές εκροές 1,7 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο, ενώ απώλειες καταγράφουν και οι τίτλοι του λογισμικού.

Ο διοικητής των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ - η πιο ζωτική διαδρομή διαμετακόμισης αργού πετρελαίου στον κόσμο - είναι κλειστά και η Τεχεράνη θα βάλει φωτιά σε πλοία που επιχειρούν να τα διασχίσουν. Παράλληλα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, χτυπήθηκε από drones καθώς το Ιράν αύξησε τις επιθέσεις του με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να διατάσσει την απομάκρυνση του αμερικανικού προσωπικού από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυραύλους και drones στο Τελ Αβίβ, με το Ισραήλ να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να συνεχιστεί για πάνω από 4 εβδομάδες, ενώ η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας ενίσχυσε τις αποδόσεις των ομολόγων εν μέσω φόβων ότι μπορεί να προκαλέσει εκ νέου έξαρση του πληθωρισμού, ακριβώς τη στιγμή που οι Αμερικανοί επενδυτές ποντάρουν σε περισσότερες μειώσεις επιτοκίων της Fed για την τόνωση της οικονομίας.

«Αφού αρχικά αντιμετώπισαν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ψυχραιμία τη Δευτέρα, το άγχος της αγοράς αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας εν μέσω ανησυχιών ότι μια αποκεφαλισμένη και χωρίς ηγεσία ιρανική κυβέρνηση και στρατός θα τηρήσουν παρατεταμένα αντίποινα με στόχο τη σπορά του χάους σε όλη την Μέση Ανατολή, στοχεύοντας βασικές οικονομικές και ενεργειακές υποδομές για τις επόμενες εβδομάδες», τόνισε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

«Ενώ οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν πλήρη κυριαρχία στην περιοχή, δεν μπορούν να καταρρίψουν κάθε πύραυλο και drone που εκτοξεύεται από το Ιράν, ειδικά επειδή τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων εξαντλούνται ραγδαία» πρόσθεσε και εξήγησε πως ίσως η πιο ανησυχητική επίπτωση είναι η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη με τα futures να εκτινάσσονται 70% σε δύο ημέρες.