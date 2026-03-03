Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Η Rosatom διέκοψε κάθε εργασία στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ - Αποσύρεται προσωπικό 600 ατόμων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Η Rosatom διέκοψε κάθε εργασία στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ - Αποσύρεται προσωπικό 600 ατόμων
Περίπου 100 άτομα που ανήκουν στο προσωπικό απομακρύνθηκαν το Σάββατο, όταν άρχισαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλός της, όπως μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Ο Αλεξεί Λιχατσόφ δήλωσε ότι στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ υπήρχαν περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό, τα οποία εγκαταλείπουν την χώρα, σύμφωνα με το Interfax. Περίπου 100 άτομα που ανήκουν στο προσωπικό απομακρύνθηκαν το Σάββατο, όταν άρχισαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα «βουτιά» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Εξαϋλώθηκαν τα φετινά κέρδη του Γενικού Δείκτη

Μέση Ανατολή: Στο συρτάρι τρία μέτρα για την ακρίβεια

Πρωτοβουλία αυτοπεποίθησης από Αθήνα για την προστασία της Κύπρου - Και η Ελλάδα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Γαλλίας

tags:
Ιράν
Ρωσία
Πυρηνικός σταθμός
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider