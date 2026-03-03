Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράκ: Προς μείωση η παραγωγή πετρελαίου κατά πάνω από 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράκ: Προς μείωση η παραγωγή πετρελαίου κατά πάνω από 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως
Το Ιράκ μείωσε την παραγωγή από το πετρελαϊκό κοίτασμα Ρουμέιλα κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως και κατά 460.000 βαρέλια ημερησίως από το κοίτασμα Δυτική Κούρνα 2.

Το Ιράκ θα αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου κατά περισσότερο από 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε μερικές ημέρες, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να κινηθούν ελεύθερα μέσω του Στενού του Ορμούζ για να φτάσουν στα λιμάνια φόρτωσης, δήλωσαν δύο Ιρακινοί αξιωματούχοι σήμερα στο Reuters.

Το Ιράκ μείωσε από σήμερα την παραγωγή από το πετρελαϊκό κοίτασμα Ρουμέιλα κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως και κατά 460.000 βαρέλια ημερησίως από το κοίτασμα Δυτική Κούρνα 2, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι διαταραχές στις εξαγωγές που προκλήθηκαν από την ακινητοποίηση των δεξαμενοπλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχουν φθάσει την αποθήκευση πετρελαίου σε κρίσιμα επίπεδα στα νότια λιμάνια του Ιράκ, πρόσθεσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα «βουτιά» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Εξαϋλώθηκαν τα φετινά κέρδη του Γενικού Δείκτη

Μέση Ανατολή: Στο συρτάρι τρία μέτρα για την ακρίβεια

Πρωτοβουλία αυτοπεποίθησης από Αθήνα για την προστασία της Κύπρου - Και η Ελλάδα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Γαλλίας

tags:
Πετρέλαιο
Στενά του Ορμούζ
Ιράκ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider