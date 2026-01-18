Γυναίκες: Τι ποσό δικαιούνται για να ανοίξουν επιχείρηση ή να αναλάβουν μισθωτή εργασία - Τα προγράμματα που «τρέχουν»

Οι γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο προγραμμάτων της ΔΥΠΑ που τρέχουν αυτή την περίοδο και αφορούν επιδοτούμενη απασχόληση αλλά και επιχειρηματικότητα.

Οι γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο προγραμμάτων της ΔΥΠΑ που τρέχουν αυτή την περίοδο και αφορούν επιδοτούμενη απασχόληση αλλά και επιχειρηματικότητα ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα της.

Με το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων», ενισχύεται η γυναικεία απασχόληση, καθώς και η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, προκειμένου να παρέχεται ουσιαστική ευελιξία σε γυναίκες - και ιδίως σε μητέρες ανήλικων τέκνων - που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν, σε αυτή τη φάση, να εργαστούν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Ωφελούμενες του προγράμματος είναι γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με ή χωρίς τέκνα, με έμφαση σε μητέρες με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο έως 15 ετών. Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον τρεις (3) μήνες.

Για άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως

Για μακροχρόνια άνεργες ή/και μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται στο 80%, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr στη διεύθυνση: ΕΔΩ.

Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Έμφαση στις άνεργες γυναίκες δίνει το πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων για ανέργους 30-59 ετών.

Οι δικαιούχοι θα ενισχυθούν με 17.000 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε 3 δόσεις ως εξής:

• 1η δόση 4.600 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας

• 2η δόση 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη δραστηριότητας

• 3η δόση 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη δραστηριότητας.



Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ που κατά την αίτηση:

• Είναι ηλικίας από 30 έως 59 ετών.

• Έχουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

• Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

• Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (ισχύει για τους άνδρες υποψήφιους).



Σύμφωνα με νεότερη τροποποιητική απόφαση της ΔΥΠΑ, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από την επομένη της οριστικοποίησης της αίτησής τους στο ΟΠΣΚΕ έως και 125 ημέρες από την ενημέρωσή τους για την επιλογή της αίτησή τους σύμφωνα με αναφερόμενα στην παρ. 7.3. του άρθρου 7 της παρούσης.

Σε περίπτωση που οι δυνητικοί δικαιούχοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους στο ΟΠΣΚΕ και πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, δεν πρέπει να προβούν σε τροποποίηση/επεξεργασία εκ νέου της αίτησής τους. Διαφορετικά, η αίτηση θα απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη λόγω της μεταγενέστερης από την έναρξη δραστηριότητας υποβολής της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος (μέσω του Οικονομικού Υπευθύνου) στο ΟΠΣΚΕ είναι τα εξής:

1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TAXISnet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων) (κωδ ΟΠΣΚΕ: «01.22 Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων / Βεβαίωση μεταβολών εργασιών»).

2. Άδεια άσκησης του επαγγέλματος, όπου απαιτείται, την οποία δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος ο δικαιούχος, είτε ένας τουλάχιστον απασχολούμενος με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που τη διαθέτει απασχολούμενος, απαιτείται και η υποβολή του Εντύπου Ε3 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, την άδεια δύναται να διαθέτει μέλος με την ιδιότητα του ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου εταίρου (κωδ. ΟΠΣΚΕ: «01.18 Άδεια άσκησης επαγγέλματος, σε ισχύ»)

3. Γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://openbusiness.mindev.gov.gr/ (πρώην https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης

4. άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή βεβαίωση αναγγελίας ή βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από επίσημο αδειοδοτικό φορέα, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης

5. Υπεύθυνη δήλωση περί ορισμού των πραγματικών δικαιούχων της ενίσχυσης, κατά την έννοια της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 69(2), 72(1Ε) και το Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τους πραγματικούς δικαιούχους.