Νέα δεδομένα στην εργασία το 2026 - Πρεμιέρα με 13ωρο, αυξήσεις και fast track προσλήψεις

Πρεμιέρα με 13ωρο, αυξήσεις στις βασικές αποδοχές, αλλαγές στην άδεια και στην διαδικασία προσλήψεων θα κάνει το 2026. Η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο του 2026 κυριαρχεί στις αλλαγές που θα έρθουν στο εργασιακό μέτωπο από τη νέα χρονιά, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αναπροσαρμογή της τάξης των 40 ευρώ. Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό ο νέος κατώτατος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 920 από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα.

Από τις αρχές του νέου έτους και σταδιακά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και οι νέες διατάξεις που απορρέουν από τον πρόσφατο εργασιακό νόμο. Μια από τις πιο πολυσυζητημένες αλλαγές, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του νέου έτους, αφορά τη δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η δυνατότητα για 13 ώρες (δηλαδή 1+3 ώρες υπερεργασία και υπερωρία πέρα του οκταώρου) ισχύει κατ’ εξαίρεση και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου, υπό την προϋπόθεση διασφάλισης τουλάχιστον 11 ωρών καθημερινής ανάπαυσης. Σε περίπτωση άρνησης του εργαζόμενου, δεν επιτρέπεται η απόλυση. Ειδικότερα, οι εμβληματικές αλλαγές του 2026 είναι οι εξής:

Νέα αύξηση κατώτατου μισθού

Πάνω από 4,5% αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου 2026. Ισόποσα θα αυξηθούν οι μισθοί από την 1η Απριλίου και στο δημόσιο τομέα. Πρόκειται για την 5η συνεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αφορά άμεσα 575.684 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (22,8%) και περίπου 600.000 στο δημόσιο τομέα.

Η επόμενη αύξηση το 2027 πιθανότατα θα ξεπεράσει στα 4%, ώστε ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 960 ευρώ, δηλαδή να ξεπεράσει τη δέσμευση της κυβέρνησης για κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα 950 ευρώ. Αντίστοιχα, στόχος στο δημόσιο τομέα είναι το εισαγωγικό κλιμάκιο να φτάσει στα 950 ευρώ την Πρωτοχρονιά του 2027 που είναι μια προεκλογική χρονιά.

Αύξηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Τους πρώτους μήνες του 2026 θα προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή με βάση την κοινωνική συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, με στόχο την αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογική σύμβαση.

Ζητούμενο είναι η κάλυψη να προσεγγίσει το 80%, από το 30% που είναι σήμερα. Κομβικό σημείο είναι η μείωση ή και η απάλειψη του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης, προκειμένου η σύμβαση να επεκταθεί σε όλο τον κλάδο. Σε κάθε περίπτωση, ο απώτερος στόχος είναι οι μέσοι μισθοί να αυξηθούν στα 1.500 ευρώ το 2027, σύμφωνα με την κυβερνητική δέσμευση.

Εργάνη ΙΙ – Απλούστευση διαδικασιών

Το νέο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που τίθεται σε λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου 2026, εισάγει απλουστεύσεις στις προσλήψεις - αποχωρήσεις, κατάργηση εγγράφων, αλλά και ψηφιοποίηση πολλών γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Στη νέα «ΕΡΓΑΝΗ» συγχωνεύονται στοιχεία των εντύπων Ε5 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, Ε6 Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση), Ε7 Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.

Επίσης, δηλώνονται περιπτώσεις λήξης ή λύσης της σύμβασης εργασίας, όπως οικειοθελής Αποχώρηση, Δήλωση Όχλησης για δυνατότητα Οικειοθελούς Αποχώρησης, Καταγγελία Σύμβασης Χωρίς Προειδοποίηση ή με Προειδοποίηση κ.λπ.

Για τις επιχειρήσεις, το νέο σύστημα υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Για τους εργαζόμενους, προβλέπεται άμεση πρόσβαση στα δηλωμένα στοιχεία και σαφέστερη αποτύπωση των όρων εργασίας τους.

Fast track προσλήψεις

Εντός του 2026 θα εφαρμοστεί η διάταξη που προβλέπει προσλήψεις ακόμη και μέσω εφαρμογής στο κινητό με fast track διαδικασίες, ώστε να μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό ειδικά σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως είναι οι αργίες και τα Σαββατοκύριακα, όταν παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών στην εστίαση, τα καταλύματα και τις ξενοδοχειακές μονάδες.

Ο εργαζόμενος θα μπορεί να κάνει αυτόματα αποδεκτή την πρόσληψη, ενώ ταυτόχρονα η διαδικασία θα ελέγχεται από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

«Σπαστή» άδεια

Ελευθερία στην κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας προβλέπεται από το νέο εργασιακό νόμο για το 2026.

Μέχρι σήμερα, βάσει νόμου, η άδεια έπρεπε να λαμβάνεται από τον εργαζόμενο αδιαίρετη, σε μία περίοδο, ενώ με αίτημα του εργαζομένου ήταν δυνατή η κατάτμηση του χρόνου αδείας, ωστόσο έπρεπε οι 2 εβδομάδες να λαμβάνονται συνεχόμενα. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να αιτηθεί επιμερισμό της άδειάς του σε περισσότερα χρονικά διαστήματα, εφόσον το επιθυμεί.

Για παράδειγμα θα μπορεί να λάβει την ετήσια άδειά του τμηματικά σε 4 διαφορετικές περιόδους εντός του ίδιου έτους αν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Η χρονική περίοδος λήψης της αδείας επιλέγεται σε συνεννόηση με τον εργοδότη.

Η χρονική περίοδος λήψης της άδειας καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες της επιχείρησης, όσο και τις προσωπικές ανάγκες του μισθωτού.

Τουλάχιστον ένα τμήμα της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει:

πάνω από έξι (6) εργάσιμες ημέρες σε εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία

δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες για ανηλίκους εργαζομένους

Παράλληλα, καταργείται η δυνατότητα του εργοδότη να χορηγεί μονομερώς το υποχρεωτικό συνεχόμενο τμήμα άδειας οποτεδήποτε εντός του έτους.