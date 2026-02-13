Δένδιας: Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θράκη

Για την Κομοτηνή, είπε ότι βρίσκεται σε «έναν γεωγραφικό χώρο που σηματοδοτεί τα σύνορα της Ευρώπης, αλλά και βεβαίως, τα ανατολικά σύνορα της πατρίδας μας».

Η Θράκη για την Ελλάδα έχει τεράστια σημασία. Εδώ στη Θράκη η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποκτά μια άλλη σημασία. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα στεγαστικό, το οποίο να βοηθάει την ποιότητα ζωής των στελεχών μας. Και ήδη εδώ στην Θράκη, κατασκευάζονται 271 νέες κατοικίες συνολικά. Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Σε πανελλήνιο επίπεδο θα φτιαχτούν 10.500 κατοικίες, θα επισκευαστούν άλλες 7.000 κατοικίες. Είναι το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Νέας Ελλάδας.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη.

Έκανε ειδική αναφορά στις οικογένειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων λέγοντας: «Η διασφάλιση των καλυτέρων δυνατών όρων ζωής στις οικογένειες των στελεχών μας, όπως επίσης και αναγνώριση του γεγονότος ότι η στήριξη των στελεχών μας από τις οικογένειες τους εδώ στις ακριτικές περιοχές, εδώ στη Θράκη, εδώ στην Κομοτηνή, έχει ιδιαίτερη σημασία».

«Μαζί με το υπόλοιπο πακέτο κοινωνικών παροχών το οποίο σχεδιάζουμε, δηλαδή βρεφονηπιακούς σταθμούς, στήριξη της τρίτης ηλικίας υποστηριζόμενη διαβίωση, αλλά και βελτίωση της ποιότητας και μείωση των τιμών των παρεχόμενών αγαθών στα στρατιωτικά πρατήρια, νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό «πακέτο» που να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της Στρατιωτικής Οικογένειας» ξεκαθάρισε.

Ανέφερε, επίσης, ότι χάρηκα που είδε «τον παλιό μου φίλο και συναγωνιστή τον Ευριπίδη Στυλιανίδη». «Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορευτήκαμε για πολλά χρόνια και συμπορευόμαστε ακόμη και σήμερα» συμπλήρωσε.

«Είχα την ευκαιρία να δω το υπερσύγχρονο νοσοκομείο που φτιάχνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα απόκτημα για την Ελλάδα. Ένα απόκτημα για τη Θράκη. Και να διαγνώσω το υψηλότατο φρόνημα των κατοίκων της περιοχής» υπογράμμισε.

Για τη Θράκη, εξήγησε ότι «εδώ αποδεικνύουμε την πολυπολιτισμικότητα μας, τη δυνατότητα μας να συμβιώνουμε με το μουσουλμανικό στοιχείο, να μπορούμε να εξασφαλίζουμε στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας ένα εκπληκτικό επίπεδο ζωής. Ένα εξαιρετικό επίπεδο ζωής».

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο σημαντικό από το επίπεδο ζωής που διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους κατοίκους της. Ένα πλαίσιο πλήρους προστασίας τρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εφαρμογής του νόμου, των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον» ανέφερε.

Κατά την επίσκεψη, στην οποία παρέστη ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητες της Ταξιαρχίας, καθώς και για την παρεχόμενη εκπαίδευση στο προσωπικό του Σχηματισμού.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμονα στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στη συνάντηση αυτή όπως και στις υπόλοιπες συναντήσεις παρέστη επίσης ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ακολούθως, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, με τον οποίο συζήτησαν για την αύξηση του αποτυπώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θράκη με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και τη μεγάλη γεωπολιτική σημασία της περιοχής, η οποία αναδείχθηκε περαιτέρω με την αξιοποίηση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης.

Επίσης; ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ροδόπης με τους οποίους συζήτησε τις μεγάλες αλλαγές των θεσμών της εφεδρείας με την μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για την παροχή τεχνογνωσίας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επισκέφθηκε επίσης τον χώρο του υπό ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, το οποίο κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος.

Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος πρέσβη ε.τ. Γιάννη Ραπτάκη για το νέο νοσοκομείο.

Μετά το πέρας της επίσκεψης του στο εργοτάξιο του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, ο υπουργούς Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Είναι εντυπωσιακός ο σχεδιασμός του νέου νοσοκομείου. Εδώ ο Renzo Piano τολμώ να πω ότι έχει κάνει ένα αριστούργημα και μάλιστα σε συνδυασμό με το δάσος το οποίο θα δημιουργηθεί γύρω από το νοσοκομείο, θα είναι ίσως μοναδικό αριστούργημα αρχιτεκτονικής».

Και πρόσθεσε: «Αυτό βέβαια δεν είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικότερο είναι ότι θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες υγείας υψηλοτάτου επιπέδου στην κοινωνία της Κομοτηνής, της Θράκης, αλλά και τολμώ να πω και στην ευρύτερη βαλκανική γειτονιά μας. Μια τεράστια δυνατότητα που βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής».

«Θέλω να διατυπώσω τις θερμές ευχαριστίες συνολικά, της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο της κυβέρνησης, στο Ίδρυμα Νιάρχου, στον πρόεδρο Ανδρέα Δρακόπουλο και να ευχηθώ να είμαστε όλοι εδώ στα εγκαίνια αυτού του νοσοκομείου, μαζί με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, αλλά και εις ανώτερα, δηλαδή να μας φτιάξουν και πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ