Δυναμικά μπήκε το 2026 στον τουρισμό

Τι δείχνουν τα στοιχεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την εκκίνηση της τουριστικής χρονιάς.

Δυναμικά φαίνεται να έχει ξεκινήσει η χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα, παρά το φρένο που έφεραν κατά την περίοδο των εορτών οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η δυναμική που αποτυπώνεται στα στοιχεία των πτήσεων, φέρνει αισιοδοξία στους παράγοντες του κλάδου, επιβεβαιώνοντας και το γεγονός ότι τόσο η Αθήνα όσο και ευρύτερα η Ελλάδα αρχίζει να μπαίνει στο χάρτη του off season τουρισμού.

Προς επίρρωση των παραπάνω αρκεί να αναφέρουμε ότι τόσο η επιβατική κίνηση του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας όσο και αυτή των περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport κινήθηκαν ανοδικά.

Θετικό πρόσημο στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2026 ανήλθε σε 1,99 εκατ., αυξημένη κατά 8,6% σε σύγκριση με το 2025. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2025 κατά 7,1% και 9,2% αντίστοιχα.

Αντίστοιχα κατά 8,1% αυξήθηκε η επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο του 2026 και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με το σύνολο της διακινηθέντων επιβατών να φτάνει τις 717.808.

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο στην περίπτωση των περιφερειακών αεροδρομίων διαδραμάτισε η κίνηση εσωτερικού, η οποία καταγράφηκε αυξημένη κατά 10,4%.

Στο τουριστικό κάδρο του Ιανουαρίου και τα νησιά

Στους επιμέρους προορισμούς αυτοί που ξεχώρισαν ήταν η Θεσσαλονίκη με την άνοδο να φτάνει το +5,8% έναντι του 2025, και το αεροδρόμιο να εμφανίζει τους περισσότερους αριθμητικά επιβάτες (465.327) ενώ εντυπωσιακή ήταν και η ποσοστιαία μεταβολή στην Καβάλα η οποία έφτασε το +396% με τους επιβάτες βέβαια να παραμένουν αριθμητικά πολύ λιγότεροι (8.160 επιβάτες) και την άνοδο να αποδίδεται στην πολύ χαμηλή βάση σύγκρισης. Σημαντική άνοδο της τάξης του 36,8% παρατηρήθηκε και στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, που μέχρι χθες θεωρείτο αμιγώς καλοκαιρινός προορισμός.

Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε και η Σαντορίνη, συγκεκριμένα +19% και 22.218 επιβάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό ανόδου δεν είναι αισθητά επηρεασμένο από την χαμηλή βάση εκκίνησης λόγω της σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφηκε πέρυσι, καθώς η σεισμική ακολουθία στις Κυκλάδες ξεκίνησε μετά τις 25 Ιανουαρίου , επηρεάζοντας κατά βάση τον Φεβρουάριο και το υπόλοιπο της χρονιάς.

Στους άλλους προορισμούς που ξεχώρισαν τον πρώτο μήνα του έτους, παρότι μάλιστα νησιωτικοί, συγκαταλέγεται η Ρόδο που κατέγραψε άνοδο +11,6% έναντι του 2025 με την επιβατική κίνηση να φτάνει τους 62.552 επιβάτες και τα Χανιά όπου μεταφέρθηκαν 68.705 επιβάτες, ήτοι +8% περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι. Να επισημανθεί ωστόσο ότι οι προαναφερθέντες προορισμοί κινήθηκαν κατά βάση λόγω του εγχώριου τουρισμού, εκτός της Θεσσαλονίκης όπου άνοδο σημείωσε και η διεθνής επιβατική κίνηση κατά 4,6%, και των Χανίων όπου οι διεθνείς επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 2,9%. Παρότι σε Ρόδο και Κέρκυρα παρατηρήθηκε αύξηση στους διεθνείς επισκέπτες σε απόλυτους αριθμούς ήταν ελάχιστοι.

Οι χώρες τροφοδότες

Σε επίπεδο χωρών που τροφοδότησαν τους κατά τόπους προορισμούς των περιφερειακών αεροδρομίων με κίνηση ξεχώρισαν η Γερμανία , οι επισκέπτες από την οποία έφτασαν τις 42.431 ακολούθησε η Κύπρος (17.263), η Ιταλία (9.984), η Τουρκία (8.288), το Ην. Βασίλειο (7.048).

Την επόμενη πεντάδα συμπλήρωσαν η Πολωνία (5.491), η Ουγγαρία (4.362), η Ολλανδία (3.401), η Αυστρία (3.833), η Σουηδία (3.142) ενώ περιορισμένοι ήταν οι επισκέπτες από την Γαλλία (3.497), το Βέλγιο (2.746) και το Ισραήλ (2.495),